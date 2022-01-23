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Исхудавшая Светлана Ходченкова показала потрясающую растяжку

  /   Обновлено: 23 января 2022 17:25
Шоу-бизнес
Исхудавшая Светлана Ходченкова показала потрясающую растяжку
кадр из фильма «Любовь в большом городе»

Мале, 23 января. Звезда сериала «Метод Лавровой» Светлана Ходченкова продемонстрировала хорошую растяжку во время своего отдыха на Мальдивских островах.

Актриса проводит зимние каникулы под палящим солнцем Мальдив. По утрам она выходит на зарядку и занимается на полотнах. Ходченкова опубликовала в Stories снимок, на котором она висит вниз головой. На звезде яркие легинсы и короткий топ, подчеркивающий ее идеальный пресс.

Исхудавшая Светлана Ходченкова показала потрясающую растяжку
Pr Scr instagram.com / @svetlana_khodchenkova

Поклонники заметили, что в последнее время Ходченкова сильно похудела. Они предположили, что артистка злоупотребляет диетами.

«Бедный гамак такого еще не видел»;

«Совсем что-то отощала Света, надо больше кушать»;

«Такая гибкая и легкая как бабочка, но стоит немного поправиться, а то кожа да кости», — отреагировали фолловеры.

Ходченковой 21 января исполнилось 39 лет. Она считается одной из самых успешных актрис российского кинематографа. По мнению режиссера Сергея Пускепалиса, про Ходченкову можно говорить только в превосходной степени. Звезда обладает красотой внутренней и внешней, она большой профессионал и фанат своего дела.

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Все новости / Шоу-бизнес / Исхудавшая Светлана Ходченкова показала потрясающую растяжку
актриса ходченкова фигура
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