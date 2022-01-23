Археологи Китайской академии наук нашли окаменелость растения возрастом 164 миллиона лет

Пекин, 23 января. Окаменелость древнего цветка возрастом 164 млн лет обнаружили специалисты Китайской академии наук в районе Внутренней Монголии.

Находка является самым древним образцом цветочной почки, который отодвигает появление подобных растений на юрский период. Растению дали название Florigerminis jurassica. Окаменелость свидетельствует о том, что цветок был покрытосеменным растением, пишет The Geological Society.

«Окаменелая находка доказывает наличие покрытосеменных растений в юрском периоде. Поэтому требуется переосмысление эволюции покрытосеменных растений», — заявили авторы научной работы.

Находки продолжают удивлять археологов со всего мира. Ученые Великобритании обнаружили останки «морского дракона» на дне водоема в Мидленсе. Зверь обитал на Земле около 180 млн лет назад. Длина скелета от морды до хвоста составляет десять метров, а вес черепа достигает тонны.