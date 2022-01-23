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Слова Кулебы об обиде Украины на Германию вызвали критику со стороны читателей Die Welt

  /   Обновлено: 23 января 2022 17:13
Политика
Слова Кулебы об обиде Украины на Германию вызвали критику со стороны читателей Die Welt
mfa.gov.ua  /  Пресс-служба МИД Украины

Берлин, 23 января. Украина сама должна решить свои проблемы, а не пытаться обвинить Германию в отказе предоставить оружие. Такое мнение выразили читатели немецкой газеты Die Welt.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее вызвал в ведомство посла Германии и выразил разочарование из-за решения Берлина не предоставлять Киеву вооружение. По словам дипломата, украинская сторона будет помнить об этом «десятилетиями».

Новость вызвала бурное обсуждение у читателей Die Welt. Многие высказали мнение, что Германия не желает вмешиваться в ситуацию на Украине. По этой причине Киеву следует решить свои проблемы самостоятельно.

«Какой требовательный. Интересно, а нам какое дело?» — с иронией заметил Klaus H.

«Олигархи, стоящие за украинским правительством, уже сейчас больше всего наживаются на войне», — считает Vanity.

Другие пользователи добавили, что киевские политики работают только ради себя. По этой причине следует критически оценить помощь со стороны Германии.

Ранее Дмитрий Кулеба выступил с критикой в адрес Запада из-за неторопливости в оценке действий России. По его словам, это может обернуться для Украины негативными последствиями.

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украина германия die welt кулеба
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