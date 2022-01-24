Эпидемиолог Онищенко: Россия может не бояться COVID-19 на посылках из Китая

Отказ от получения посылок из стран и регионов с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом может быть важной мерой для Китая в борьбе с COVID-19. Таким мнением поделился в беседе с ФАН ученый-эпидемиолог, доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко. Ранее стало известно, что власти Китая рекомендовали населению не получать посылки из стран и регионов с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом.

«Для нас такая мера незначимая, но для того состояния, в котором находится Китай, она важна. Оправданность в этой мере есть, но в нашей эпидемиологии она не играет практически никакой роли. Я не знаю, какой объем посылок получают китайцы: учитывая, что в их экономике малый бизнес играет огромную роль, может быть, там большое количество бизнес-посылок, заказанные специи, экзотические приправы», — сообщил ученый-эпидемиолог.

Геннадий Онищенко также отметил, что такая перестраховка актуальна для Поднебесной в силу относительно низкого распространения COVID-19.

«Сегодня выживаемость на поверхностях упаковок не является настолько высокодоминантной, но для Китая, который сегодня населяет 1 млрд 400 млн людей при 105 тыс. заболевших [коронавирусом] за два года, это какое-то значение будет иметь», — пояснил собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

В завершение он отметил, что Пекин учитывает непростую эпидемиологическую ситуацию в мире, планируя надвигающееся грандиозное событие в стране.

«Сегодня китайцы пересматривают свою политику в области организации Олимпийских игр. Корректируют меры. В какой-то степени ужесточают их для приезжающих команд. Там только команды. Не будет иностранных туристов, кроме технического персонала, который обеспечивает деятельность олимпийских команд, но это тоже члены сборных», — подытожил доктор медицинских наук.

Ранее Геннадий Онищенко в беседе с ФАН напомнил, что сбалансированный режим питания поможет в борьбе с «Омикроном». По его словам, в плане защиты от этой инфекции нельзя полагаться на какой-то конкретный продукт.