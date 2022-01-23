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Дом покойной Легкоступовой отключили от газа, воды и электричества из-за долгов

  /   Обновлено: 23 января 2022 17:05
Шоу-бизнес
Дом покойной Легкоступовой отключили от газа, воды и электричества из-за долгов
instagram.com  /  @legkostupovavalentina

Москва, 23 января. Дом покойной певицы Валентины Легкоступовой стал непригоден для жизни за 1,5 года с момента смерти артистки, поскольку остался без коммуникаций. Об этом рассказал вдовец знаменитости — яхтсмен Юрий Фирсов.

Исполнительница хита «Ягода-малина» гордилась своей дачей и часто наведывалась туда при жизни, однако теперь загородный дом пришел в негодность. По словам Фирсова, там отключили газ, воду и электричество из-за долгов за коммунальные услуги. При этом после смерти Легкоступовой дача не пустовала — туда заехал второй муж звезды Алексей Григорьев, сообщил яхтсмен «Собеседнику».

«Как-то так получилось, что никто не платил за этот дом, и там жить стало практически невозможно», — пожаловался вдовец.

Фирсов полагал, что в доме поселится сын Легкоступовой от второго брака Матвей, однако после отключения от коммуникаций на даче никто не живет. Как отметил яхтсмен, ему звонил другой сын Григорьева Андрей, который сообщил, что для возвращения газа, воды и электричества нужны серьезные финансовые вложения. Точную сумму вдовец певицы назвать не смог, поскольку не вспомнил цифры.

Напомним, Валентина Легкоступова скончалась в августе 2020 года из-за последствий тяжелой черепно-мозговой травмы. На момент смерти певица находилась в коме. Фирсов признавался, что на нем есть вина в этой трагедии.

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Все новости / Шоу-бизнес / Дом покойной Легкоступовой отключили от газа, воды и электричества из-за долгов
певица легкоступова фирсов
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