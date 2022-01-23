Конькобежка Журова объяснила, кому точно не дадут нести знамя ОКР на Олимпиаде в Пекине

Российская конькобежка, заслуженный мастер спорта России Светлана Журова объяснила в разговоре с ФАН, по какому принципу будут выбирать двух спортсменов, которым посчастливится нести знамя ОКР на церемонии открытия зимней Олимпиады в Пекине 2022 года. По мнению депутата, выбирать будут из молодых чемпионов, которые выложились на мировых спортивных первенствах и заняли призовые места.

«Сезон зимний закончился для наших спортсменов успешно. Было очень много медалей в разных видах: и в коньках, в фристайле, в фигурном катании. Лыжные и биатлонные кубки мира успешно проходили, прогремел чемпионат Европы по фигурному катанию. Я думаю, все, кто принес стране результаты, могут являться претендентами на звание знаменосцев. Дальше — как вишенку на торте — ждем победу хоккейной сборной», — объяснила собеседница ФАН.

При выборе знаменосцев первостепенным фактором становится расписание тренировок. Все ориентируются на спортивный результат и стараются выбрать того, кто не выступает на следующий день после торжественной церемонии.

«Здравый смысл должен присутствовать всегда. Остальные спортсмены не то чтобы отказываются нести флаг России, не в гордости дело. Просто каждый понимает, что на кону стоит четырехлетняя подготовка. Стараются даже из достойных кандидатов выбирать тех, у кого наибольший перерыв в тренировках. Церемония открытия ведь достаточно длинная. Это непросто, особенно сейчас усугубляется из-за коронавирусных ограничений», — предположила Журова.

Агентство городских новостей Москва / Сергей Киселев

Светлана предположила, кому точно не удастся засветиться на церемонии открытия в Пекине. По ее мнению, знамя ОКР не понесут воспитанницы прославленного тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Требования подготовки к соревнованиям у наставницы жесткие, но справедливые — девочкам ни в коем случае нельзя пропускать тренировки.

«Вряд ли доверят нести знамя хрупким девочкам фигуристкам. Зная Этери, она вряд ли разрешит им участвовать в этом, потому что есть большая вероятность пропустить тренировку и заразиться коронавирусом. Возможно, понесут те, кто позже выступает на соревнованиях. Это могут быть конькобежки, спортсмены бобслея. Например, Елена Никитина», — заявила Журова.

Ранее российский фигурист-одиночник и тренер по фигурному катанию, заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпион 1994 года Алексей Урманов в разговоре с ФАН прокомментировал заявление титулованного спортсмена и известного продюсера Ильи Авербуха в отношении российской сборной по фигурному катанию. Урманов не согласен, что на сильную половину сборной РФ — Марка Кондратюка и Михаила Коляду — надеяться не стоит.