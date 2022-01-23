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Наталья Рудова трогательно поздравила Анастасию Решетову с днем рождения

  /   Обновлено: 23 января 2022 17:05
Шоу-бизнес
Наталья Рудова трогательно поздравила Анастасию Решетову с днем рождения
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Любимов

Москва, 23 января. Звезда сериала «Татьянин день» Наталья Рудова поздравила в Instagram свою давнюю подругу Анастасию Решетову с днем рождения.

Рудова опубликовала серию снимков с Решетовой и сопроводила пост трогательными словами. Актриса призналась, что горячо любит подругу, и перечислила ее главные достоинства.

«И как в одном человеке может поместиться столько прекрасного. Преданный друг, добрый человек, прекрасная мама прекрасного сына, невероятной красоты девушка! Можно перечислять до бесконечности! Я благодарна тебе за каждый год рядом со мной!» — написала звезда.

Наталья Рудова трогательно поздравила Анастасию Решетову с днем рождения
Prt Scr instagram.com / @rudovanata

Публикация набрала почти 110 тысяч лайков, под ней появилось множество комментариев. Пользователи назвали Рудову и Решетову двумя половинками одного целого.

«Почаще фоткайтесь вместе! Красота должна держаться рядом»;

«Блондинка и брюнетка — просто огонь, как Инь и Янь»;

«Самые красивые девушки России», — отреагировали фолловеры.

Решетова — бывшая избранница музыканта Тимура Юнусова (Тимати), от которого родила сына Ратмира. Ранее мать рэпера Симона Юнусова заявила, что не очень довольна воспитанием внука.

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