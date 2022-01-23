Аналитик Марунич назвал неожиданную причину нагнетания ситуации вокруг Украины

Киев, 23 января. Соединенные Штаты не прекращают нагнетать ситуацию вокруг Украины, пытаясь убедить весь мир в том, что РФ планирует «вторжение» в соседнюю страну.

Специалист в сфере энергетики, политический аналитик Дмитрий Марунич выдвинул свою версию о том, какую цель преследует Вашингтон, действуя такими методами. Эксперт отмечает, что однозначный ответ дать сложно, так как вариантов того, по каким именно причинам США утверждают, что над Украиной нависла реальная угроза, может быть много. При этом Марунич уверен, что у всего происходящего может быть очень простое объяснение.

«У меня есть предположение, и я хотел бы, чтобы оно было реалистично, чтобы оно подтвердилось. Задача проста. Помните, как США "героически" отступали из Афганистана? После этого сильно просел рейтинг Байдена. Поэтому нужно было придумать некое виртуальное вторжение России на Украину, отбить это "вторжение" и тем самым поднять рейтинг», — объяснил аналитик в эфире канала UKRLive.

Как считает эксперт, для Украины такой вариант был бы одним из лучших, ведь это означало бы, что ей действительно ничего не грозит. В то же время минусом данной ситуации является то, что Киев в очередной раз стал лишь пешкой, которую Запад разыгрывает в своих интересах.

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«Если это так, то это очень неплохой вариант для Украины. То есть, возможно, это чисто внутриамериканская история, а Украину тут просто взяли в качестве некого объекта», — отмечает Марунич.

В пользу данной версии может говорить и тот факт, что Джо Байдену на данный момент действительно жизненно необходимо укрепить и собственный рейтинг, и позиции США на международной арене в попытке сохранить мировое лидерство Штатов.

«Пройдет еще какое-то время, пока американцы будут пытаться доминировать на глобальном театре политических и иных действий. Но то, что звезда Вашингтона закатывается, никакого однополярного мира уже не будет — это очевидно. Вопрос только в том, когда будет зафиксирован иной раздел мира», — считает аналитик Дмитрий Марунич.

Известный политолог Ростислав Ищенко ранее раскрыл, какая очевидная ошибка Евросоюза заставит его повторить судьбу Украины в ближайшем будущем.