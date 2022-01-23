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Сборная России по санному спорту завоевала бронзу в эстафете на чемпионате Европы

Спорт
Сборная России по санному спорту завоевала бронзу в эстафете на чемпионате Европы
Global Look Press  /  Christian Einecke via www.imago-

Санкт-Мориц, 23 января. Российские саночники стали бронзовыми призерами континентального первенства в эстафете.

Сборная России по санному спорту заняла третье место в эстафете на чемпионате Европы, который проходит в рамках заключительного этапа Кубка мира в швейцарском Санкт-Морице. Золото завоевали латвийские спортсмены, показавшие время 2 минуты 47,101 секунды. Серебряными призерами эстафеты стали немецкие саночники. За сборную России выступали Татьяна Иванова, Роман Репилов, Андрей Богданов и Юрий Прохоров. Саночники из РФ уступили победителям 0,675 секунды.

Ранее мужская сборная России по биатлону завоевала серебро в эстафете на седьмом этапе Кубка мира. Победителями гонки в итальянском Антхольце стали норвежские спортсмены.

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