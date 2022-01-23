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Аналитик Васильев рассказал о возможной цене нефти на следующей неделе

Экономика
Аналитик Васильев рассказал о возможной цене нефти на следующей неделе
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 23 января. Главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев рассказал в интервью агентству «Прайм» о перспективах нефтяных цен на грядущей неделе.

Стоимость барреля североморской нефти марки Brent с понедельника по пятницу будет находиться в коридоре между 85 и 89 долларами, полагает эксперт.

«С начала года котировки Brent выросли на 12% и обновили 7-летний максимум на уровне 89 долларов за баррель. Ряд западных инвестдомов и ряд представителей ОПЕК полагают, что в этом году нефтяные цены могут превысить 100 долларов за баррель», — говорит собеседник издания.

Высокие нефтяные котировки поддерживаются повышенным мировым спросом на энергоноситель на фоне незначительного воздействия «Омикрона» на глобальную экономику. Помимо этого, нефть дорого стоит из-за недоинвестированности сектора, а также в связи с медленным повышением добычи сырья Соединенными Штатами и странами-участницами соглашений ОПЕК+. Сюда же можно включить невысокие запасы ресурса в крупных государствах, напряженность на Ближнем Востоке и проблемы в отношениях России с Западом.

Однако привлекательные ценники нефти могут быть скорректированы, если начнутся крупные продажи стратегрезервов топлива США и Китая. Кроме того, заключение сделки по иранской ядерной программе может вернуть на рынок иранскую нефть, что также окажет давление на котировки. Ближайший потенциальный негативный фактор для стоимости черного золота — ужесточение монетарной политики Федеральной резервной системой.

Американский инвестиционный банк Goldman Sachs не исключает, что баррель Brent будет торговаться по 100 долларов уже этим летом. К 2023 году цена нефти может подняться до 105 долларов.

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