ВМС США перехватили шедшее из Ирана в Йемен судно с грузом удобрений

Бахрейн, 23 января. Представители Военно-морских сил США заявили о перехвате судна, шедшего из Ирана в Йемен с грузом удобрений, которые могли бы использоваться поддерживаемые Тегераном повстанцы-хуситы для изготовления взрывчатки. Как сообщается, корабль перевозил порядка 40 тонн карбамида, действительно являющегося прекурсором для определенных видов взрывчатых веществ, например, нитромочевины.
В командовании пятого флота ВМС США в Бахрейне проинформировали, что это же судно было задержано в прошлом году за контрабанду крупной партии автоматов Калашникова, гранатометов, взрывчатки и боеприпасов. Вдобавок, как отметили представители ВМС, двигалось оно по «историческому» маршруту доставки военной помощи членам движения «Ансар Аллах» из Ирана.
ICYMI: The US navy says it has stopped a ship carrying 40 tons of a fertilizer that can be used to make explosives as it traveled from #Iran along a route previously used to smuggle weapons to Yemen’s #Houthi militia, which is backed by Iran.https://t.co/5jIRV9OmAR— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) January 23, 2022
Транспортировку удобрений в нейтральных водах вряд ли можно приравнивать к перевозке оружия, которая, к слову, сама по себе не запрещается морским правом. Поэтому незаконная практика США по перехвату иностранных кораблей в данном случае выглядит неправомерной вдвойне. Ранее в этом месяце американские моряки задержали судно без опознавательных знаков, которое двигалось в Йемен из Ирана. На его борту были обнаружены тысячи автоматов и крупный запас патронов. Экипаж, состоявший из йеменцев, был задержан, а судно — затоплено.
На первый взгляд кажется сомнительным то, что подразделения хуситов, захватившие обширные территории страны, получившие в свое распоряжение множество трофейной техники и складов с вооружением и активно использующие баллистические ракеты, станут применять в боевых действиях производные карбамида. Например, нитромочевина отличается куда меньшей химической стабильностью по сравнению с тротилом и не применяется в чистом виде. Вдобавок для изготовления из карбамида каких-либо иных взрывчатых веществ требуются другие прекурсоры, что еще сильнее снижает рациональность их применения.
Navy ships confiscate 1,400 AK-47 assault rifles, ammo en route from Iran, likely headed to Yemenhttps://t.co/nwe9FdrpF4— GoVets (@GoVetsFirst) January 6, 2022
Более вероятной кажется версия о контрабанде с целью наживы, поскольку карбамид и аналогичные удобрения уже более года растут в цене, став крайне выгодным товаром. Но с другой стороны, повстанцы «Ансар Аллах» уже шесть лет находятся в блокаде и лишь эпизодически получают помощь от Ирана. Поэтому действительно нельзя исключить, что отправка мочевины стала вынужденной мерой из-за истощения запасов боеприпасов и взрывчатки, прямые поставки которых для Исламской Республики сопряжены с постоянным риском. Поэтому союзники действительно могли понадеяться на то, что враждебные им силы не станут перехватывать груз, формально не являющийся запрещенным.
The Houthi's strike the UAE and the Saudi's strike back. In Yemen, nothing is simple as conflict threatens to escalate again. Report available at: https://t.co/xGo9jQqUdp#Yemen #Marib #Houthi #UAE #Sanaa #AbuDhabiDroneAttack #SaudiArabia #Riyadh #MundusReport pic.twitter.com/19MZzDubnF— Mundus Report (@Mundus_Report) January 23, 2022
Также в пользу этой версии говорит значительно возросшая интенсивность операций армии Йемена и поддерживающей ее арабской коалиции. Проправительственные силы несколько месяцев назад смогли остановить наступление хуситов под Марибом, а с переброской лояльных ОАЭ бойцов на этот фронт начали активно восстанавливать контроль над утерянными ранее позициями. В ответ на возросшее участие Эмиратов повстанцы недавно нанесли удар по окрестностям Абу-Даби барражирующими боеприпасами, в результате чего погибли трое мирных жителей. Тем не менее это вряд ли отобьет у властей этой страны желание вновь ввязаться в конфликт и, напротив, может лишь усугубить обстановку в Йемене.