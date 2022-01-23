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ВМС США перехватили шедшее из Ирана в Йемен судно с грузом удобрений

Весь мир
ВМС США перехватили шедшее из Ирана в Йемен судно с грузом удобрений
Global Look Press  /  US Navy/via Globallookpress.com

Бахрейн, 23 января. Представители Военно-морских сил США заявили о перехвате судна, шедшего из Ирана в Йемен с грузом удобрений, которые могли бы использоваться поддерживаемые Тегераном повстанцы-хуситы для изготовления взрывчатки. Как сообщается, корабль перевозил порядка 40 тонн карбамида, действительно являющегося прекурсором для определенных видов взрывчатых веществ, например, нитромочевины.

В командовании пятого флота ВМС США в Бахрейне проинформировали, что это же судно было задержано в прошлом году за контрабанду крупной партии автоматов Калашникова, гранатометов, взрывчатки и боеприпасов. Вдобавок, как отметили представители ВМС, двигалось оно по «историческому» маршруту доставки военной помощи членам движения «Ансар Аллах» из Ирана.

Транспортировку удобрений в нейтральных водах вряд ли можно приравнивать к перевозке оружия, которая, к слову, сама по себе не запрещается морским правом. Поэтому незаконная практика США по перехвату иностранных кораблей в данном случае выглядит неправомерной вдвойне. Ранее в этом месяце американские моряки задержали судно без опознавательных знаков, которое двигалось в Йемен из Ирана. На его борту были обнаружены тысячи автоматов и крупный запас патронов. Экипаж, состоявший из йеменцев, был задержан, а судно — затоплено.

На первый взгляд кажется сомнительным то, что подразделения хуситов, захватившие обширные территории страны, получившие в свое распоряжение множество трофейной техники и складов с вооружением и активно использующие баллистические ракеты, станут применять в боевых действиях производные карбамида. Например, нитромочевина отличается куда меньшей химической стабильностью по сравнению с тротилом и не применяется в чистом виде. Вдобавок для изготовления из карбамида каких-либо иных взрывчатых веществ требуются другие прекурсоры, что еще сильнее снижает рациональность их применения.

Более вероятной кажется версия о контрабанде с целью наживы, поскольку карбамид и аналогичные удобрения уже более года растут в цене, став крайне выгодным товаром. Но с другой стороны, повстанцы «Ансар Аллах» уже шесть лет находятся в блокаде и лишь эпизодически получают помощь от Ирана. Поэтому действительно нельзя исключить, что отправка мочевины стала вынужденной мерой из-за истощения запасов боеприпасов и взрывчатки, прямые поставки которых для Исламской Республики сопряжены с постоянным риском. Поэтому союзники действительно могли понадеяться на то, что враждебные им силы не станут перехватывать груз, формально не являющийся запрещенным.

Также в пользу этой версии говорит значительно возросшая интенсивность операций армии Йемена и поддерживающей ее арабской коалиции. Проправительственные силы несколько месяцев назад смогли остановить наступление хуситов под Марибом, а с переброской лояльных ОАЭ бойцов на этот фронт начали активно восстанавливать контроль над утерянными ранее позициями. В ответ на возросшее участие Эмиратов повстанцы недавно нанесли удар по окрестностям Абу-Даби барражирующими боеприпасами, в результате чего погибли трое мирных жителей. Тем не менее это вряд ли отобьет у властей этой страны желание вновь ввязаться в конфликт и, напротив, может лишь усугубить обстановку в Йемене.

ВМС США перехватили шедшее из Ирана в Йемен судно с грузом удобрений
Федеральное агентство новостей /

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сша иран перехват йемен
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