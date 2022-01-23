ВМС США перехватили шедшее из Ирана в Йемен судно с грузом удобрений

Бахрейн, 23 января. Представители Военно-морских сил США заявили о перехвате судна, шедшего из Ирана в Йемен с грузом удобрений, которые могли бы использоваться поддерживаемые Тегераном повстанцы-хуситы для изготовления взрывчатки. Как сообщается, корабль перевозил порядка 40 тонн карбамида, действительно являющегося прекурсором для определенных видов взрывчатых веществ, например, нитромочевины.

В командовании пятого флота ВМС США в Бахрейне проинформировали, что это же судно было задержано в прошлом году за контрабанду крупной партии автоматов Калашникова, гранатометов, взрывчатки и боеприпасов. Вдобавок, как отметили представители ВМС, двигалось оно по «историческому» маршруту доставки военной помощи членам движения «Ансар Аллах» из Ирана.

ICYMI: The US navy says it has stopped a ship carrying 40 tons of a fertilizer that can be used to make explosives as it traveled from #Iran along a route previously used to smuggle weapons to Yemen’s #Houthi militia, which is backed by Iran.https://t.co/5jIRV9OmAR — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) January 23, 2022

Транспортировку удобрений в нейтральных водах вряд ли можно приравнивать к перевозке оружия, которая, к слову, сама по себе не запрещается морским правом. Поэтому незаконная практика США по перехвату иностранных кораблей в данном случае выглядит неправомерной вдвойне. Ранее в этом месяце американские моряки задержали судно без опознавательных знаков, которое двигалось в Йемен из Ирана. На его борту были обнаружены тысячи автоматов и крупный запас патронов. Экипаж, состоявший из йеменцев, был задержан, а судно — затоплено.

На первый взгляд кажется сомнительным то, что подразделения хуситов, захватившие обширные территории страны, получившие в свое распоряжение множество трофейной техники и складов с вооружением и активно использующие баллистические ракеты, станут применять в боевых действиях производные карбамида. Например, нитромочевина отличается куда меньшей химической стабильностью по сравнению с тротилом и не применяется в чистом виде. Вдобавок для изготовления из карбамида каких-либо иных взрывчатых веществ требуются другие прекурсоры, что еще сильнее снижает рациональность их применения.

Navy ships confiscate 1,400 AK-47 assault rifles, ammo en route from Iran, likely headed to Yemenhttps://t.co/nwe9FdrpF4 — GoVets (@GoVetsFirst) January 6, 2022

Более вероятной кажется версия о контрабанде с целью наживы, поскольку карбамид и аналогичные удобрения уже более года растут в цене, став крайне выгодным товаром. Но с другой стороны, повстанцы «Ансар Аллах» уже шесть лет находятся в блокаде и лишь эпизодически получают помощь от Ирана. Поэтому действительно нельзя исключить, что отправка мочевины стала вынужденной мерой из-за истощения запасов боеприпасов и взрывчатки, прямые поставки которых для Исламской Республики сопряжены с постоянным риском. Поэтому союзники действительно могли понадеяться на то, что враждебные им силы не станут перехватывать груз, формально не являющийся запрещенным.

Также в пользу этой версии говорит значительно возросшая интенсивность операций армии Йемена и поддерживающей ее арабской коалиции. Проправительственные силы несколько месяцев назад смогли остановить наступление хуситов под Марибом, а с переброской лояльных ОАЭ бойцов на этот фронт начали активно восстанавливать контроль над утерянными ранее позициями. В ответ на возросшее участие Эмиратов повстанцы недавно нанесли удар по окрестностям Абу-Даби барражирующими боеприпасами, в результате чего погибли трое мирных жителей. Тем не менее это вряд ли отобьет у властей этой страны желание вновь ввязаться в конфликт и, напротив, может лишь усугубить обстановку в Йемене.