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Народная милиция ДНР зафиксировала украинские РСЗО «Ураган» близ Славянска

Армия
Народная милиция ДНР зафиксировала украинские РСЗО «Ураган» близ Славянска
mil.gov.ua  /  Пресс-служба Министерства обороны Украны

Донецк, 23 января. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросили реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» в район населенных пунктов Адамовка и Краснополье. Об этом сообщили в Народной милиции ДНР.

В сообщении оборонного ведомства республики отмечается, что Киев приступил к подготовке нового наступления на ЛДНР, о чем свидетельствует активная переброска военной техники к линии соприкосновения в Донбассе.

«Командование операции объединенных сил под видом проведения тренировки управления огнем осуществило переброску в районы населенных пунктов Краснополье и Адамовка третьего реактивно-артиллерийского дивизиона 27-й артиллерийской бригады, на вооружении которого находятся 220-миллиметровые реактивные системы залпового огня "Ураган"», — сообщили в Народной милиции ЛНР.

Согласно информации ведомства, на железнодорожной станции Красноармейская (Покровск) была зафиксирована разгрузка украинских установок «Смерч» и «Ураган». Ранее сообщалось, что разведка Луганской Народной Республики также обнаружила бронетехнику киевских силовиков возле города Счастье.

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