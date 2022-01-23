Канцлер Германии Шольц: НАТО пока не рассматривает расширение на Восточную Европу

Берлин, 23 января. Североатлантический альянс не может гарантировать, что не станет расширяться. Об этом сказал канцлер Германии Олаф Шольц.

Пока волноваться о включении новых государств в состав НАТО не стоит. По словам главы бундестага, на повестке военного блока пока нет вопроса о расширении на территорию Восточной Европы.

Вопрос продвижения НАТО к российским границам стал актуальным, когда Киев несколько раз потребовал стать частью Альянса. Россия в декабре 2021 года направила США проекты договора о гарантиях безопасности. Один из его пунктов подразумевает отказ военного блока от расширения на восток и размещения сил на Украине.

Пока США тянут с ответом. Глава российской делегации на переговорах в Вене Константин Гаврилов предупредил о последствиях такого поведения.