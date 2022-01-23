Серябкина показала фигуру в купальнике через два месяца после рождения сына

Москва, 23 января. Бывшая солистка группы Serebro Ольга Серябкина похвасталась фигурой через два месяца после родов. Певица, совсем недавно ставшая матерью, показала, как выглядит в бикини.

Знаменитость опубликовала смелый снимок в Instagram Stories. На фото исполнительница позирует в джакузи, при этом на ней надет голубой купальник необычного фасона. Серябкина продемонстрировала поклонникам пышную грудь в бикини.

Однако показывать себя подписчикам полностью звезда поп-сцены не стала. Например, живот и бедра певицы скрыты на фото под водой. Несмотря на это, судить о фигуре экс-солистки Serebro можно по талии, которая выглядит довольно стройной.

Pr Scr instagram.com / @seryabkina

Напомним, Серябкина впервые стала матерью всего два месяца назад, когда на свет появился ее сын Лука. Отцом ребенка является муж артистки — бизнесмен Георгий Начкебия, который в свое время трудился концертным директором. Супруги познакомились на работе и поначалу общались как друзья, но затем стали проводить все больше времени вместе.

Рождение первенца наложило на певицу определенные ограничения. Например, перед публикацией фото в купальнике Серябкина рассказала, что ей нельзя посещать сауну, поэтому им с малышом приходится лишь смотреть, как парятся другие. Кроме того, после появления сына артистка столкнулась с рядом эмоциональных трудностей.