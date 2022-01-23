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Серябкина показала фигуру в купальнике через два месяца после рождения сына

Шоу-бизнес
Серябкина показала фигуру в купальнике через два месяца после рождения сына
instagram.com  /  @seryabkina

Москва, 23 января. Бывшая солистка группы Serebro Ольга Серябкина похвасталась фигурой через два месяца после родов. Певица, совсем недавно ставшая матерью, показала, как выглядит в бикини.

Знаменитость опубликовала смелый снимок в Instagram Stories. На фото исполнительница позирует в джакузи, при этом на ней надет голубой купальник необычного фасона. Серябкина продемонстрировала поклонникам пышную грудь в бикини.

Однако показывать себя подписчикам полностью звезда поп-сцены не стала. Например, живот и бедра певицы скрыты на фото под водой. Несмотря на это, судить о фигуре экс-солистки Serebro можно по талии, которая выглядит довольно стройной.

Серябкина показала фигуру в купальнике через два месяца после рождения сына
Pr Scr instagram.com / @seryabkina

Напомним, Серябкина впервые стала матерью всего два месяца назад, когда на свет появился ее сын Лука. Отцом ребенка является муж артистки — бизнесмен Георгий Начкебия, который в свое время трудился концертным директором. Супруги познакомились на работе и поначалу общались как друзья, но затем стали проводить все больше времени вместе.

Рождение первенца наложило на певицу определенные ограничения. Например, перед публикацией фото в купальнике Серябкина рассказала, что ей нельзя посещать сауну, поэтому им с малышом приходится лишь смотреть, как парятся другие. Кроме того, после появления сына артистка столкнулась с рядом эмоциональных трудностей.

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Все новости / Шоу-бизнес / Серябкина показала фигуру в купальнике через два месяца после рождения сына
серябкина певица знаменитости
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