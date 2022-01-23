Журналисты выяснили, где российские звезды отдыхают зимой

Москва, 23 января. Российские звезды весь январь отдыхают на курортах. Одни выбрали Мальдивские острова, другие — горную природу Куршевеля, Сочи и Баку.

Актер Марат Башаров вместе с друзьями и дочерью от первого брака Амели поехал в Азербайджан. Большая компания остановилась в спа-отеле в горах к северу от Баку. Артист делился в соцсетях фотографиями из бассейна, бани и во время катания на лыжах.

Агентство городских новостей Москва / Кирилл Зыков

Юморист Павел Воля вместе с женой Ляйсан Утяшевой отправились в Арабские Эмираты. Звездная чета загорала под жарким солнцем всего пару дней. Однако за это время они побывали в парке аттракционов и посетили роскошные рестораны с блюдами для гурманов.

instagram.com / @pavelvolyaofficial

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева выбрала другой маршрут — в Мексику. Для отдыха звезда купила несколько сексуальных купальников и с удовольствием демонстрировала их, публикуя фото в соцсетях.

Prt Scr instagram.com / @_agentgirl_

Расслабиться под теплым солнышком у океана решила и телеведущая Ксения Бородина. После очередного скандала с бывшим мужем Курбаном Омаровым она улетела на Мальдивские острова.

instagram.com / @borodylia

А в Куршевеле в этом году отдыхало больше российских звезд, чем обычно. На лыжах успели покататься журналистка Ксения Собчак с супругом Константином Богомоловым и певица Ольга Бузова с артисткой лейбла Black Star Клавой Кокой.

Pr Scr instagram.com / @buzova86

Ранее сообщалось, что Бузова вместе с друзьями улетела в Сочи для празднования дня рождения. Звезда похвасталась дорогими подарками, которые ей преподнесли к 36-летию.