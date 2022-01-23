Аналитик Сафина объяснила корректировки кредитного дефолтного свопа

Москва, 23 января. Ценник на страховку от дефолта России вышел на исторический максимум с весны 2020 года. Бумаги Russia CDS 5 Years достигли 158 б.п. Что это значит для отечественной экономики объяснила «Прайм» руководитель направления «Макроэкономический анализ и финансовые рынки» ЦСР Наталья Сафина.

Страховка госдолга значительно скорректировалась на фоне последних внешнеполитических событий. Это связано с повышением геополитических рисков, поясняет аналитик Сафина. В частности, правительство России указывает на низкую результативность переговоров по линии РФ — НАТО, а также инвесторы опасаются учреждения новых санкций со стороны Соединенных Штатов.

«Кредитный дефолтный своп (CDS) является финансовым деривативом, использующимся для дополнительного хеджирования кредитного риска. Покупатели CDS выплачивают разовые или регулярные платежи (в зависимости от структуры сделки) продавцу финансового инструмента, что полностью идентично классическим страховым инструментам», — рассказывает собеседница издания.

Нынешнее повышение стоимости пятилетних CDS обусловливается как политическими рисками, так и включает другие опасения рынка, так как бумаги являются комплексным индикатором.

Это также отражается и на других отечественных фининструментах. Сафина утверждает, что, как правило, реакция на определенные геополитические риски краткосрочна, поэтому вместе с нормализацией информационного поля, восстанавливаются и котировки множества активов. Ранее свой комментарий относительно роста страховки от дефолта по госдолгу оставил эксперт Дмитрий Абзалов.