Захарова подтвердила получение Россией запроса Британии на встречу высокого уровня

Москва, 23 января. Возможность визита министра иностранных дел Великобритании Лизы Трасс в Москву прорабатывается. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым».

По ее словам, РФ получила соответствующую просьбу от Лондона.

«Такой запрос был получен от британской стороны, возможность такого визита прорабатывается», — отметила Захарова.

Ранее сообщалось, что визит может состояться уже в феврале. Трасс планирует встретиться с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

Также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поручил министру обороны Бену Уоллесу организовать встречу с российским коллегой Сергеем Шойгу.