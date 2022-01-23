Глава комитета ГД по труду Нилов предложил изменить методику расчета инфляции

Москва, 23 января. Методику расчета инфляции необходимо менять, считает председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, представляющий фракцию ЛДПР, передает ИА REGNUM.

Парламентарий заявил, что индексация пенсий на 8,6% не покроет реальной инфляции. По его словам, стоимость потребительской корзины пенсионеров выросла более значительно, чем говорит официальная статистика. Поэтому депутат предложил изменить способ расчета инфляции.

«Нужно менять методику и понимать, что есть товары первой необходимости, где одна инфляция, а есть дорогостоящие товары, такие как самолёты, корабли, вертолёты, там другая инфляция», — указал депутат.

По итогам 2021 года инфляция в России достигла 8,4%. На этом фоне многие россияне начали задумываться, как правильно сохранить сбережения. Опрошенные «ФедералПресс» эксперты рассказали о основных способах защиты денег от обесценивания.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее назвал текущий уровень инфляции неприемлемым. Он также сообщил, что правительство принимает меры для возвращения индекса роста цен к целевым значениям Центробанка.