Журналист Лукьянов предсказал давление США на Германию из-за «Северного потока — 2»

Москва, 23 января. США могут использовать газопровод «Северный поток — 2» для давления на Германию. На это указал директор по научной работе фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

Политолог прокомментировал отставку главнокомандующего ВМС Германии Кай-Акима Шенбаха. Он ушел с поста после того, как заявил: Крым никогда не вернется в состав Украины.

«Адмирал подставился, высказав публично политическое суждение, которые военные не имеют права высказывать, так что отставка была предсказуема», — добавил Лукьянов.

По его словам, Белый дом пока избегал давления на Германию, так как она является важным партнером в Европе. Перестав вводить ограничения против «Северного потока — 2», Вашингтон может потребовать взамен от Берлина поставлять оружие на Украину, считает Лукьянов.

Недавно стало известно, что Шенбах попал в списки украинского сайта «Миротворец» из-за слов о Крыме.