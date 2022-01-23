Фанаты Аны де Армас подали в суд на студию Universal

Лос-Анджелес, 23 января. Американцы Конор Вулф и Майкл Росз подали в суд на студию Universal, которая использовала кадры с их любимой актрисой Аной де Армас в трейлере к фильму Yesterday. Однако при монтаже картины их вырезали.

Истцы купили фильм на площадке Amazon.com, заплатив за него 3,99 доллара. Перед покупкой они посмотрели трейлер и решили, что в Yesterday играет Ана де Армас. Однако после просмотра картины оказалось, что актрисы там нет.

Разочарованные Вулф и Росз потребовали от Universal компенсацию. Фанаты обвинили компанию во лжи и попросили суд запретить студии пользоваться таким маркетинговым ходом для продвижения других фильмов, пишет The Deadline.

Ранее американский режиссер Адам Маккей ответил хейтерам, раскритиковавшим его комедию «Не смотрите наверх». По мнению постановщика, невозможно угодить абсолютно всем зрителям и это нормально.