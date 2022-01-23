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Турецкой журналистке грозит тюремный срок за оскорбление Эрдогана

Весь мир
Турецкой журналистке грозит тюремный срок за оскорбление Эрдогана
instagram.com  /  @sedefkabas

Турецкие власти арестовали и поместили в тюрьму известную в стране журналистку Седеф Кабаш по обвинению в оскорблении президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Представительница СМИ будет находиться в заключении до суда и может оказаться за решеткой на несколько лет.

Сотрудники полиции задержали Кабаш прямо у нее дома около двух часов ночи и доставили сначала в главный полицейский участок Стамбула, а затем в главный суд города.

Поводом для ареста женщины стала пословица, которую она произнесла в эфире телеканала Tele 1, а также опубликовала в социальной сети Twitter.

«Когда бык входит во дворец, он не становится королем, но дворец становится сараем. Черкесская пословица», — написала Кабаш на своей странице.

Турецкие чиновники осудили журналистку и нашли в ее словах состав преступления, и после соответствующих жалоб за это дело взялись правоохранительные органы. Закон об оскорблении президента, нарушение которого вменяют Кабаш, предусматривает тюремное заключение сроком от одного до четырех лет.

На предварительном судебном заседании журналистка отказалась признавать свою вину и заявила, что при использовании пословицы не собиралась никого оскорблять. Несмотря на это, представители власти приняли решение заключить женщину под стражу до окончания следствия, чтобы лишить ее возможности сбежать из страны.

Общественная реакция

Арест представительницы прессы вызвал широкий общественный резонанс в Турции. Анкару обвинили в подавлении свободы слова и нарушении прав человека.

«Ее задержание в два часа ночи из-за пословицы неприемлемо. Эта позиция — попытка запугать журналистов, СМИ и общество», — заявил Мердан Янардаг, главный редактор канала Tele 1, где Кабаш впервые произнесла слова, за которые теперь ее хотят наказать.

В то же время лидер главной оппозиционной «Республиканской народной партии» (РНП) Кемаль Кылычдароглу счел арест Седеф Кабаш популистским ходом Эрдогана, теряющего поддержку населения и всеми силами стремящегося сохранить ускользающую власть, создавая острую повестку дня.

Впрочем, случай с арестом журналистки уже не является чем-то новым для Турции. За семь лет с тех пор, как Эрдоган сменил должность премьер-министра на пост президента, за его оскорбление были осуждены уже тысячи человек.

Согласно отчетам Министерства юстиции Турции, только в 2020 году было начато 31 297 расследований по аналогичным обвинениям. В общей сложности возбуждено 7 790 дел и 3 325 из них завершились реальными приговорами. При этом данные показатели оказались даже ниже, чем за такой же срок ранее.

На фоне такой статистики в октябре 2021 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) призвал Анкару изменить законодательство ввиду того, что действующая норма в ряде случаев нарушает свободу слова.

Не в первый раз

Седеф Кабаш задерживается за критику Реджепа Тайипа Эрдогана не в первый раз. В 2019 году она уже была приговорена к 13 месяцам тюремного заключения по аналогичным обвинениям.

«Судебная власть, контролируемая правящей "Партией справедливости и развития" (ПСР), каждый день преследует нас, обвиняя в оскорблении Эрдогана или турецкого государства, и сажает нас в тюрьмы из-за страха перед правдой, в то время как сам президент постоянно лжет, выступая на государственных СМИ, 95% которых он контролирует», — заявила тогда журналистка турецкому телеканалу HalkTV.

Из-за того, что власти вменяют Кабаш одно и то же преступление с интервалом менее пяти лет, в соответствии с нормами турецкого законодательства она вряд ли может избежать максимально возможного наказания. Сейчас, впрочем, суд пока не вынес окончательного решения.

Теперь идеологические противники Эрдогана получили в свое распоряжение новую тему для обсуждений, привлекающую внимание международной общественности. Однако, по мнению правозащитников, подавление свободы слова — не единственное репрессивное решение Анкары. Оно только дополняет собой борьбу с политическими конкурентами, массовые чистки в рядах диссидентов и другие шаги, еще более снижающие популярность действующего лидера.

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