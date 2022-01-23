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Депутат Верховной рады Кива отверг идею о членстве Украины в ЕС и НАТО

Политика
Депутат Верховной рады Кива отверг идею о членстве Украины в ЕС и НАТО
facebook.com  /  Илья Кива

Киев, 23 января. Украина вряд ли станет членом Европейского союза или НАТО. Такой точки зрения придерживается депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.

Парламентарий поддержал высказывание экс-главкома ВМС Германии Кая-Ахима Шенбаха о том, что Крым никогда не перейдет под контроль Киева. По мнению украинского политика, автор заявления «назвал вещи своими именами».

«Я так тоже считаю, что ни возврат Крыма, ни вступление в НАТО, ни вступление в Евросоюз для Украины невозможны, и вообще страна находится на грани катастрофы и окончательного развала и уничтожения как государства. А (президент РФ Владимир. — Прим. ФАН) Путин, который сегодня заставляет считаться весь мир со своей позицией, действительно как мужчина и политик вызывает уважение!» — написал Кива в Telegram.

Как стало известно ранее, Шенбах ушел в отставку после слов о Крыме. Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя этот случай, отметил, что позиция немецкого военнослужащего является примером «недопустимого» мышления в стране НАТО.

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Все новости / Политика / Депутат Верховной рады Кива отверг идею о членстве Украины в ЕС и НАТО
украина крым кива
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