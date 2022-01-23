Алжир отказался от импорта французской пшеницы

Алжир, 23 января. Государственное агентство АНДР по закупкам продовольствия (OAIC) отказалось от импорта пшеницы из Франции. Об этом сообщает издание Business Recorder.

Международные аналитики считают, что такое решение связано с дипломатическим скандалом, растущим между государствами. В частности, речь идет о резком высказывании президента Эммануэля Макрона.

В одном из интервью он задался вопросом, существовала ли алжирская нация до французского колониального правления, и раскритиковал военно-политическую систему страны. В итоге это вызвало волну критики и осуждения со стороны североафриканской державы.

Власти Алжира в ответ на оскорбления Макрона закрыли воздушное пространство для военной и гражданской авиации Франции и отозвали посла из Парижа на родину.

Североафриканское государство является одним из крупнейших в мире импортеров пшеницы, ежегодно закупая около 6 млн тонн. В последние годы Франция удовлетворяла запросы страны на 40–50%.

Экономист и директор отдела сырьевых товаров Cyclope Филипп Чалмин заявил, что европейская экспортная кампания далека от завершения. По его словам, проблема Парижа заключается в том, что он потерял часть алжирского рынка.

Эксперт не исключил, что решение OAIC также направлено на создание более жесткой конкуренции между партнерами, в частности, нарастить долю поставок пшеницы из России.

«Алжир вернется к покупке французской пшеницы, как только политический скандал утихнет, но цена может в значительной степени снизиться», — заключил Чалмин.

Россия и Алжирская Народная Демократическая Республика (АНДР) увеличили товарооборот в два раза в 2021 году. Стоимость взаимных закупок составила 350 млн долларов.