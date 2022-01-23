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Алжир отказался от импорта французской пшеницы
Весь мир
Алжир отказался от импорта французской пшеницы
pixabay.com  / 

Алжир, 23 января. Государственное агентство АНДР по закупкам продовольствия (OAIC) отказалось от импорта пшеницы из Франции. Об этом сообщает издание Business Recorder.

Международные аналитики считают, что такое решение связано с дипломатическим скандалом, растущим между государствами. В частности, речь идет о резком высказывании президента Эммануэля Макрона.

В одном из интервью он задался вопросом, существовала ли алжирская нация до французского колониального правления, и раскритиковал военно-политическую систему страны. В итоге это вызвало волну критики и осуждения со стороны североафриканской державы.

Власти Алжира в ответ на оскорбления Макрона закрыли воздушное пространство для военной и гражданской авиации Франции и отозвали посла из Парижа на родину.

Североафриканское государство является одним из крупнейших в мире импортеров пшеницы, ежегодно закупая около 6 млн тонн. В последние годы Франция удовлетворяла запросы страны на 40–50%.

Экономист и директор отдела сырьевых товаров Cyclope Филипп Чалмин заявил, что европейская экспортная кампания далека от завершения. По его словам, проблема Парижа заключается в том, что он потерял часть алжирского рынка.

Эксперт не исключил, что решение OAIC также направлено на создание более жесткой конкуренции между партнерами, в частности, нарастить долю поставок пшеницы из России.

«Алжир вернется к покупке французской пшеницы, как только политический скандал утихнет, но цена может в значительной степени снизиться», — заключил Чалмин.

Россия и Алжирская Народная Демократическая Республика (АНДР) увеличили товарооборот в два раза в 2021 году. Стоимость взаимных закупок составила 350 млн долларов.

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