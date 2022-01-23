Донбасс сегодня: киевская ДРГ захватила бойца ЛНР, ОТГ «Восток» потеряла 16 военных

Донбасс, 23 января. ДНР под огнем тяжелых минометов и гранатометов. Диверсанты ВСУ похитили защитника ЛНР. Спецслужбы Украины чистят армию от лояльных России и республикам военных. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки украинские войска семь раз обстреляли районы населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Огонь преимущественно велся на мариупольском направлении обороны ДНР. Применялись тяжелые 120-мм минометы, минометные орудия 82-мм калибра, гранатометы различного типа и стрелковое оружие. Под обстрелы попали Новоласпа, Коминтерново, Дзержинское и Гольмовский. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

Диверсанты ВСУ похитили защитника ЛНР

В Луганской Народной Республике минувшие сутки прошли спокойно и без обстрелов. Но здесь украинские силовики совершили очередное нарушение перемирия — диверсионно-разведывательная группа похитила военнослужащего Народной милиции ЛНР. Инцидент произошел 22 января в субботу во время патрулирования лесополосы в районе Светлодарской дуги.

В Народной милиции ЛНР сообщили, что перед похищением солдат передал по связи об обнаружении подозрительной активности в районе патрулирования, не дожидаясь подмоги, направился изучать обстановку. В Луганске предположили, что таким образом, вполне вероятно, похищенный военнослужащий выявил диверсионно-разведывательную группу ВСУ. Рискуя жизнью, предотвратил продвижение диверсантов в республику. В настоящее время о судьбе бойца ничего не известно.

Федеральное агентство новостей / Сергей Среда

Спецслужбы Украины чистят армию от лояльных РФ военных

Служба безопасности Украины активизировала «чистки» в передовых частях и соединениях Вооруженных сил Украины, сообщают в управлении Народной милиции ДНР. Спецслужбисты выявляют тех, кто может быть лояльно настроен к России и республикам Донбасса. Кроме того, военная контрразведка СБУ активизировала работу по выявлению военнослужащих, которые имеют или ранее имели родственников на территории ЛНР и ДНР или Российской Федерации.

На данный момент известно, что в 54-й отдельной механизированной бригаде ВСУ задержаны пять военнослужащих, все доставлены в управление спецслужбы на допросы. Один из задержанных — капитан Фадеев: на территории РФ проживает его брат. В ближайшее время офицера отправят в пункт постоянной дислокации и уволят из армии.

Восточная группировка ВСУ потеряла 16 солдат за неделю

За неделю воинские части и соединения оперативно-тактической группировки «Восток» потеряли 16 человек личного состава, двое из которых погибли. Все потери не связаны с участием в боевых действиях, уточняют в управлении Народной милиции ДНР. Основной причиной потерь по-прежнему остается хаотичное минирование местности украинскими силовиками.

Также среди причин небоевых потерь — отравление наркотиками и алкоголем, который привозят волонтеры, и последствия пьяных приключений военных ВСУ. Отдельно стоит отметить, что в результате пожара на складе вещевого обеспечения 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Курахово с ожогами госпитализированы 11 человек.