Новогодние подарки для друзей и близких обошлись Дане Борисовой в 200 тысяч рублей

Москва, 23 января. Телеведущая Дана Борисова призналась, что ей пришлось раскошелиться перед Новым годом. Звезда «Армейского магазина» потратила внушительную сумму на подарки для друзей и близких.

По словам знаменитости, она старается не шиковать, хотя у нее нет финансового предела для мега-комфортной жизни. Однако в декабре Борисова потратила 500 тысяч рублей, поскольку покупала новогодние подарки всем без исключения знакомым и друзьям. Телеведущая пояснила, что не понимает, как можно экономить на близких.

«Помню, мне в начале месяца позвонили журналисты и спросили: «Дана, сколько вы планируете потратить на подарки?» Я возьми да и скажи: «30 тысяч». Какие там 30 тысяч! 200 [тысяч] улетело в раз!» — поделилась звезда экрана.

Кроме того, к знаменитости прилетала мать, с которой они пожили на широкую ногу, передает «Собеседник». Обычно же Борисова старается жить на 300 тысяч рублей, а в самые скромные месяцы тратит по 150 тысяч. При этом телеведущей кажется, что она смогла бы прожить месяц даже на 5 или 10 миллионов рублей.

«Но, к сожалению, у меня заработки не такие. Поэтому я стараюсь особо не тратиться», — пояснила знаменитость.

Ранее Дана Борисова ответила людям, критиковавшим ее фигуру после пластической операции. Звезда экрана пояснила, что после процедуры требуется время на реабилитацию.