Посольство РФ в Британии призвало Лондон прекратить глупые провокации по поводу Украины

Лондон, 23 января. Британским властям следует прекратить глупые провокации вокруг Украины. Об этом заявили в посольстве России в Великобритании.

Дипмиссия распространила сообщение, в котором сказано, что провокационные высказывания опасны в нынешней разогретой обстановке. Кроме того, дипломаты призвали внести свой вклад в дипломатические усилия по обеспечению гарантий европейской безопасности.

В посольстве отметили, что Лондон не был включен в процесс переговоров из-за своей недальновидной политики. Великобритания видит свою роль в попытках разжечь антироссийские настроения.

«Последняя же новость — о намерении России привести к власти в Киеве бывшего депутата Верховной Рады (Евгения Мураева. – Прим. ред.), который в самой России находится под санкциями как лицо, представляющее угрозу национальной безопасности, — и вовсе анекдотична», — сказано в сообщении.

Ранее британская газета Telegraph сообщила, что Лондон готовит новые санкции против России в случае обострения ситуации вокруг Украины. Ограничительные меры будут направлены на ослабление экономики.