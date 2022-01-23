Шальная пуля убила британского астрофизика, приехавшего в США

Вашингтон, 23 января. Астрофизик из Великобритании был убит шальной пулей, которая прошла через стену и попала в него, когда он лежал в кровати. Об этом сообщают американские власти.

31-летний Мэтью Уилсон из города Чертси в Англии был найден мертвым с пулевым ранением в голову. Офицеры полиции обнаружили его тело после вызова в квартиру в городе Брукхейвен, штат Джорджия, в 02:00 по местному времени.

Dr. Matthew Wilson, a 31-year-old doctor visiting the Atlanta area from England, was fatally shot while sleeping. Georgia police are calling the shooting “a random act involving individuals participating in the reckless discharge of firearm.” #gapol https://t.co/inF666aLTQ — Shannon Watts (@shannonrwatts) January 21, 2022

Представитель департамента полиции Брукхейвена Джейк Киссел заявил, что стрельба, предположительно, была случайностью. На данный момент никто не был арестован.

По словам Киссела, пуля прошла всего лишь 91 м и проникла через наружную стену квартиры.

Уилсон навещал свою девушку в США, когда был застрелен. Сосед астрофизика Аман Кар сообщил, что в ночь на 16 января он услышал «множественные выстрелы» из соседнего жилого комплекса. Он добавил, что то же самое происходило ранее в октябре и ноябре, но в более короткий промежуток времени.

Киссел заявил, что следователи ищут любые зацепки с целью найти виновных. Кроме того, полиция получает информацию от местных жителей.

«Хотя мы считаем, что это было случайностью в результате абсолютно безответственного применения огнестрельного оружия, мы все равно считаем это убийством», — заключил представитель департамента полиции Брукхейвена.

Некоммерческая организация Gun Violence Archive, которая занимается подсчетом количества жертв вооруженного насилия в США, сообщает, что за первые три недели 2022 года в Соединенных Штатах из огнестрельного оружия было убито более 1000 человек. Количество раненых превысило 1800 человек.