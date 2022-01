Шальная пуля убила британского астрофизика, приехавшего в США

Вашингтон, 23 января. Астрофизик из Великобритании был убит шальной пулей, которая прошла через стену и попала в него, когда он лежал в кровати. Об этом сообщают американские власти.

31-летний Мэтью Уилсон из города Чертси в Англии был найден мертвым с пулевым ранением в голову. Офицеры полиции обнаружили его тело после вызова в квартиру в городе Брукхейвен, штат Джорджия, в 02:00 по местному времени.

Dr. Matthew Wilson, a 31-year-old doctor visiting the Atlanta area from England, was fatally shot while sleeping. Georgia police are calling the shooting “a random act involving individuals participating in the reckless discharge of firearm.” #gapol https://t.co/inF666aLTQ