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Шальная пуля убила британского астрофизика, приехавшего в США

Весь мир
Шальная пуля убила британского астрофизика, приехавшего в США
Global Look Press  /  Marty Bicek / ZUMAPRESS.com

Вашингтон, 23 января. Астрофизик из Великобритании был убит шальной пулей, которая прошла через стену и попала в него, когда он лежал в кровати. Об этом сообщают американские власти.

31-летний Мэтью Уилсон из города Чертси в Англии был найден мертвым с пулевым ранением в голову. Офицеры полиции обнаружили его тело после вызова в квартиру в городе Брукхейвен, штат Джорджия, в 02:00 по местному времени.

Представитель департамента полиции Брукхейвена Джейк Киссел заявил, что стрельба, предположительно, была случайностью. На данный момент никто не был арестован.

По словам Киссела, пуля прошла всего лишь 91 м и проникла через наружную стену квартиры.

Уилсон навещал свою девушку в США, когда был застрелен. Сосед астрофизика Аман Кар сообщил, что в ночь на 16 января он услышал «множественные выстрелы» из соседнего жилого комплекса. Он добавил, что то же самое происходило ранее в октябре и ноябре, но в более короткий промежуток времени.

Киссел заявил, что следователи ищут любые зацепки с целью найти виновных. Кроме того, полиция получает информацию от местных жителей.

«Хотя мы считаем, что это было случайностью в результате абсолютно безответственного применения огнестрельного оружия, мы все равно считаем это убийством», — заключил представитель департамента полиции Брукхейвена.

Некоммерческая организация Gun Violence Archive, которая занимается подсчетом количества жертв вооруженного насилия в США, сообщает, что за первые три недели 2022 года в Соединенных Штатах из огнестрельного оружия было убито более 1000 человек. Количество раненых превысило 1800 человек.

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