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Мужская сборная России по биатлону завоевала серебро в эстафете на этапе КМ в Италии

Спорт
Мужская сборная России по биатлону завоевала серебро в эстафете на этапе КМ в Италии
Global Look Press  /  Alexander Shemetov

Антхольц, 23 января. Российские биатлонисты заняли второе место в эстафетной гонке на седьмом этапе Кубка мира.

Эдуард Латыпов сумел обогнать соперников из Германии и Франции на последнем круге мужской эстафетной гонки на 30 километров на этапе Кубка мира в Антхольце и принести сборной России серебро. Первое место заняли норвежские биатлонисты. Кроме Латыпова за сборную России выступали Антон Бабиков, Даниил Серохвостов и Александр Логинов. Биатлонисты из РФ в общей сложности допустили 12 промахов, продемонстрировав худшую стрельбу из топ-6. Более того, Латыпов преодолел штрафной круг.

Этап Кубка мира в Антхольце завершится женской гонкой с общего старта. Сборную России в ней представят Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич, а также Валерия Васнецова.

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