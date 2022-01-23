Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 января 20:23
20:20
Происшествия
Пять человек пострадали в аварии с участием КамАЗа на омской «трассе смерти»
20:14
Весь мир
Центральноафриканская группировка 3R прекратила существование
20:13
Весь мир
Турецкие власти ожидают повышения инфляции до 40 процентов
20:13
Шоу-бизнес
Актриса Анна Хилькевич озвучила сумму месячного заработка за съемки в «Универе»
20:12
Происшествия
Угарный газ стал причиной смерти четырех человек в Новокузнецке
20:07
Армия
Кнутов: ни одно оружие в мире не справится с неуязвимым российским «Авангардом»
20:06
Армия
Дандыкин назвал РСЗО «Смерч» самым мощным неядерным оружием российской армии
20:05
Происшествия
Добровольцы из Москвы направляются в Ленобласть на поиски утонувшей в купели женщины
20:04
Армия
Минобороны Белоруссии: учения «Союзная решимость — 2022» носят оборонительный характер
20:00
Весь мир
Власти ОАЭ запретили гражданам запускать в городах любительские беспилотники
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Анамнез недели. Встреча Лаврова и Блинкена, разгул штамма «Омикрон» и индексация пенсий

  /   Обновлено: 23 января 2022 19:19
Общество

В новом выпуске активист Общероссийского народного фронта Иван Алексеев и биофизик Георгий Алексеев анализируют наиболее яркие события уходящей недели. 

21 января в Женеве состоялась встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Политики обсудили российские предложения по гарантиям безопасности. Среди основных требований Москвы к Вашингтону — отказ от дальнейшего расширения НАТО на Восток и неразмещение ударных вооружений у российских границ.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова сообщила о росте пенсий с февраля 2022 года: прибавка к выплатам для неработающих пенсионеров после индексации на 8,6% составит в среднем 1,4 тысячи рублей. Президент России Владимир Путин выступил с новой инициативой: он предложил повысить размер пенсионных выплат для военных. Какие еще изменения ждут пенсионеров в этом году?

Власти России пока не планируют вводить в стране локдаун из-за нового штамма «Омикрон», несмотря на увеличение заболеваемости. Ограничения пока коснутся лишь отдельных регионов в случае роста числа госпитализаций. Как будет развиваться эпидемиологическая ситуация в стране, и какие меры необходимо предпринять? Обо всем подробнее — в новом выпуске передачи «Анамнез недели».

Вернуться назад
Все новости / Общество / Анамнез недели. Встреча Лаврова и Блинкена, разгул штамма «Омикрон» и индексация пенсий
индексация пенсий сергей лавров энтони блинкен политика владимир путин елена бибикова анамнез недели омикрон
Комментировать