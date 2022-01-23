Анамнез недели. Встреча Лаврова и Блинкена, разгул штамма «Омикрон» и индексация пенсий

В новом выпуске активист Общероссийского народного фронта Иван Алексеев и биофизик Георгий Алексеев анализируют наиболее яркие события уходящей недели.

21 января в Женеве состоялась встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Политики обсудили российские предложения по гарантиям безопасности. Среди основных требований Москвы к Вашингтону — отказ от дальнейшего расширения НАТО на Восток и неразмещение ударных вооружений у российских границ.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова сообщила о росте пенсий с февраля 2022 года: прибавка к выплатам для неработающих пенсионеров после индексации на 8,6% составит в среднем 1,4 тысячи рублей. Президент России Владимир Путин выступил с новой инициативой: он предложил повысить размер пенсионных выплат для военных. Какие еще изменения ждут пенсионеров в этом году?

Власти России пока не планируют вводить в стране локдаун из-за нового штамма «Омикрон», несмотря на увеличение заболеваемости. Ограничения пока коснутся лишь отдельных регионов в случае роста числа госпитализаций. Как будет развиваться эпидемиологическая ситуация в стране, и какие меры необходимо предпринять? Обо всем подробнее — в новом выпуске передачи «Анамнез недели».