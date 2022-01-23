Политолог Брутер: Британия намерена добыть для США информацию на встрече с Шойгу

Москва, 23 января. Переговоры министра обороны России Сергея Шойгу и его коллеги из Великобритании Бена Уоллеса обернутся провалом для Лондона, заявил политолог Владимир Брутер.

Британский премьер Борис Джонсон намерен поручить главе оборонного ведомства отправиться в Москву для проведения переговоров, передает «ПолитРоссия».

Владимир Брутер уверен, что встреча министров ни к чему не приведет. Во время подобных переговоров стороны должны быть готовы чем-то пожертвовать, однако Запад делать этого не собирается, несмотря на многочисленные попытки Москвы наладить контакт.

«После многочисленных попыток со стороны России видно, что какие-то мелочи коллективный Запад уступить уже готов, но это имитация решений, а в реальности они пока ничего не намерены уступать», — отметил эксперт.

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Политолог также раскрыл истинную цель, которую британские политики намерены достичь в рамках переговоров с Шойгу. Лондон планирует выяснить, что будет предпринимать Москва в будущем по вопросам Украины и европейской безопасности. Эти данные хотят заполучить США при помощи Великобритании.

«Это будет разведка действием, чтобы выяснить позицию России. У РФ есть принципиальная точка зрения, которую она всячески пытается объяснить Западу. Насколько кормление диких зверей помогает превратить их в ручных — не знаю, но мы все же продолжаем объяснять свое мнение. Москва от этого пока не отступила, ничего плохого в этом нет. Узнать, какой это даст результат, можно будет со временем, потому что это не бывает одномоментно», — заключил Брутер.

МИД России ранее назвал дезинформацией заявления Британии о «вторжении» на Украину. По словам дипломатов, страны НАТО способствуют эскалации ситуации.