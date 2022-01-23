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Максим Галкин ответил на обвинения в использовании фотошопа

Шоу-бизнес
Максим Галкин ответил на обвинения в использовании фотошопа
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

Москва, 23 января. Юмориста Максима Галкина позабавили комментарии пользователей, обвинивших его в использовании редактора фотографий. Артист пошутил, что вокруг не осталось ничего настоящего — все фотошоп.

Поводом для этой дискуссии стал один из снимков молодого супруга Аллы Пугачевой. На фотографии Галкин позировал возле окна, где на его лицо падал мягкий свет, скрывающий морщины юмориста. Поклонники решили, что он отретушировал свое изображение.

«Всем добрый вечер. Дорогие подписчики, кто видит на фотографиях фильтры и фотошоп. Ну, куда без них. Нет ничего естественного, все вокруг фотошоп», — иронично ответил артист в Stories.

Максим Галкин ответил на обвинения в использовании фотошопа
Prt Scr instagram.com / @maxgalkinru

При этом Галкин несколько раз приблизил к себе камеру телефона, чтобы дать пользователям возможность рассмотреть его. Он «поиграл» лицом, демонстрируя морщины.

Юморист вместе с Пугачевой и двумя детьми живет в Подмосковье. Ранее он высказался по поводу больших коммунальных платежей за особняк площадью 2300 квадратных метров. Звездному семейству даже приходится экономить, чтобы уменьшить расходы на содержание дома. Для этого Галкин пользуется энергосберегательными лампочками по 10 ватт.

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