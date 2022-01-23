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Клеман Бон: выход Франции из НАТО стал бы подарком для России

Политика
Клеман Бон: выход Франции из НАТО стал бы подарком для России
wikipedia.org  /  Jebulon / CC0

Париж, 23 января. Призывы к выходу Франции из НАТО являются безумием. Об этом заявил госсекретарь при МИД страны Клеман Бон в эфире радио Europe1.

В беседе с журналистами Бон сообщил, что власти государства готовятся к возможной сложной ситуации. Это касается событий на Украине. Кроме того, отказ Парижа от членства в Альянсе стал бы подарком для России, считает Бон.

«Я слышу, что некоторые пользуются возможностью, чтобы предложить выйти из НАТО. В такие времена это было бы безумием — создать впечатление, что на Западе существуют разногласия», — говорится в комментарии собеседника СМИ.

Ранее стало известно о разработке новых антироссийских санкций в ЕС. Ограничения могут коснуться экономики и финансов, уточнил глава МИД Австрии Александер Шалленберг.

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нато франция Бон
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