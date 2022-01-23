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Певица Слава призналась, что разъехалась с гражданским мужем

Шоу-бизнес
Певица Слава призналась, что разъехалась с гражданским мужем
instagram.com  /  @nastya_slava

Москва, 23 января. Певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) призналась, что не живет вместе со своим гражданским мужем — бизнесменом Анатолием Данилицким. При этом артистка и ее спутник жизни по-прежнему состоят в отношениях.

Исполнительница хита «Попутчица» утверждает, что никогда официально не выходила замуж и не собирается связывать себя узами брака в будущем. По словам Сланевской, она не любит делить имущество, которого у нее довольно много. С Данилицким же Слава и вовсе разъехалась.

«Мы с мужем живем в разных квартирах, потому что он жутко храпит. Мы сначала стали жить в разных комнатах, а потом я стала уезжать в другую квартиру», — объяснила артистка в эфире шоу «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

При этом певица утверждает, что видится с гражданским мужем почти каждый день. Бизнесмен проводит много времени с их дочерью Антониной, но спит все равно отдельно. Сланевская говорит, что Данилицкий уже «взрослый парень» и ему иногда нужно отдыхать от любимых женщин.

Кроме того, Слава призналась, что у нее со спутником жизни не все гладко в плане интима. По словам артистки, страсти между ними уже нет, хотя раньше желание настигало их даже в самолетах и в лифтах.

«Вот похудею и, может, что-то устроим», — заключила исполнительница.

Слава ранее признавалась, что многие мужчины изъявляли желание жениться на ней. По словам певицы, это происходило после интимной близости.

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Все новости / Шоу-бизнес / Певица Слава призналась, что разъехалась с гражданским мужем
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