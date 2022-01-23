Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 января 15:52
15:51
Общество
Сильные стороны человека помогают ему справиться с депрессией
15:47
Происшествия
Водителя такси подключили к ИВЛ после ДТП с «Лексусом» в Перми
15:47
Общество
Отоларинголог назвал спиртовые ингаляции «фатальной ошибкой» при лечении «Омикрона»
15:46
Общество
Кандидат медицинских наук Макеева нашла инновационный способ лечения зубов озоном
15:45
Происшествия
Жители Забайкалья создали стихийный мемориал в память о растерзанной псами девочке
15:44
Спорт
Мужская сборная России по биатлону завоевала серебро в эстафете на этапе КМ в Италии
15:41
Политика
Политолог Брутер: Британия намерена добыть для США информацию на встрече с Шойгу
15:39
Происшествия
Десятки лопастных черепах погибли от отравления рядом с Мумбаи
15:37
Шоу-бизнес
Максим Галкин ответил на обвинения в использовании фотошопа
15:36
Политика
Клеман Бон: выход Франции из НАТО стал бы подарком для России
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Учетная ставка Нацбанка Украины достигла 10%

Экономика
Учетная ставка Нацбанка Украины достигла 10%
wikipedia.org

Киев, 23 января. Национальный банк Украины, выполняющий функции финансового регулятора, увеличил учетную ставку в стране на один процент. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на правление банка.

Председатель украинского регулятора Кирилл Шевченко заявил, что банк повышает учетную ставку с 9% до 10% годовых. В июне 2020 года индикатор достигал только 6%.

«Правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку до 10% годовых», — подчеркнул глава Нацбанка страны.

До лета позапрошлого года, значение ставки на Украине составляло 8%. Весной прошлого года центробанк запустил цикл повышения индикатора. Представители регулятора заявляли, что будут поднимать учетную ставку при наблюдении проинфляционных рисков. Известно, что максимальный уровень ставки фиксировался в марте-августе 2015 года, тогда ее значение составляло 30%.

Шевченко также сообщил, что экономический рост на Украине в минувшем году вышел к отметке около 3%. Местный парламент принял бюджет на нынешний год с дефицитом 3,5% ВВП и инфляцией порядка 6,2%. Документ включает прогноз по росту валового внутреннего продукта на 3,8% и расходы на оборонку в районе 5,95% ВВП.

Экономика Украины находится в тяжелейшем состоянии кризиса. Только потери от поставок российского газа по «Турецкому потоку» в Европу в обход страны оцениваются некоторыми экспертами в 15% ВВП. Подробнее об этом писал INFOX.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Учетная ставка Нацбанка Украины достигла 10%
инфляция шевченко учетная ставка нацбанк украины
Комментировать