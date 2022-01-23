Учетная ставка Нацбанка Украины достигла 10%

Киев, 23 января. Национальный банк Украины, выполняющий функции финансового регулятора, увеличил учетную ставку в стране на один процент. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на правление банка.

Председатель украинского регулятора Кирилл Шевченко заявил, что банк повышает учетную ставку с 9% до 10% годовых. В июне 2020 года индикатор достигал только 6%.

«Правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку до 10% годовых», — подчеркнул глава Нацбанка страны.

До лета позапрошлого года, значение ставки на Украине составляло 8%. Весной прошлого года центробанк запустил цикл повышения индикатора. Представители регулятора заявляли, что будут поднимать учетную ставку при наблюдении проинфляционных рисков. Известно, что максимальный уровень ставки фиксировался в марте-августе 2015 года, тогда ее значение составляло 30%.

Шевченко также сообщил, что экономический рост на Украине в минувшем году вышел к отметке около 3%. Местный парламент принял бюджет на нынешний год с дефицитом 3,5% ВВП и инфляцией порядка 6,2%. Документ включает прогноз по росту валового внутреннего продукта на 3,8% и расходы на оборонку в районе 5,95% ВВП.

Экономика Украины находится в тяжелейшем состоянии кризиса. Только потери от поставок российского газа по «Турецкому потоку» в Европу в обход страны оцениваются некоторыми экспертами в 15% ВВП. Подробнее об этом писал INFOX.