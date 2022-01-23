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Гаврилов предупредил США и НАТО о последствиях затягивания диалога по безопасности

  /   Обновлено: 23 января 2022 15:41
Политика
Гаврилов предупредил США и НАТО о последствиях затягивания диалога по безопасности
pixabay.com

Москва, 23 января. США и НАТО не должны затягивать с ответом на предложения Москвы по гарантиям безопасности. Об этом глава российской делегации в Вене Константин Гаврилов заявил в эфире YouTube-канала «Изолента live».

Как отметил дипломат, последствия игнорирования требований Москвы и европейцы, и американцы «почувствуют на своей шее». По его словам, в этом случае российская сторона сделает выводы и будет использовать другие методы.

«Счетчик тикает. Уже сказали наши руководители, что вопрос идет не о месяцах, вопрос идет даже не о неделях. Мы ждем письменного ответа. Надеюсь, что мы его получим на следующей неделе», — сказал Гаврилов.

Госдеп ранее обратился к РФ с просьбой не публиковать ответ США на проект договора о безопасности. В ведомстве уточнили, что документ не будет содержать обещаний о нерасширении НАТО.

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безопасность нато гаврилов
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