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Детеныш двупалого ленивца появился на свет в зоопарке немецкого города Галле
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Детеныш двупалого ленивца появился на свет в зоопарке немецкого города Галле

Общество

Большая удача улыбнулась зоопарку в Галле, что находится в Саксонии-Анхальд. Там родился детеныш двупалого ленивца. Появление этих животных на свет в неволе — очень редкое явление. 

Малыш родился 15 декабря — это событие стало неожиданностью для зоопарка. Пока новорожденный все время проводит с родителями — Шарлоттой и Тони, но уже принимает пищу из рук сотрудников учреждения.

«Получение потомства от двупалых ленивцев — редкость для зоопарка. Это нечто особенное, когда у ленивцев появляется детеныш в неволе», — рассказал один из сотрудников.

Почти месяц детеныша не показывали посетителям, он нуждался в постоянном уходе. Пол ленивца пока неизвестен, чтобы его точно определить понадобится не менее полугода.

«Делается это с помощью генетического анализа. Нужно выдернуть несколько волосков из шкуры, и тогда можно выяснить, самец это или самка», — добавил мужчина.

В 2019 году зоопарк в Галле прославился новостью о том, что в нем живет самый старый двупалый ленивец в мире по кличке Паула. Животное попало в Книгу рекордов Гиннесса, достигнув почтенного возраста — 50 лет.

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