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Режиссер Адам Маккей ответил на критику его комедии «Не смотрите наверх»

Общество
Режиссер Адам Маккей ответил на критику его комедии «Не смотрите наверх»
Кадр из фильма «Не смотрите наверх»

Лос-Анджелес, 23 января. Создатель сатирической комедии «Не смотрите наверх» Адам Маккей заявил, что нельзя создать фильм смешной для всех. У каждого зрителя свое мнение о комичном, пояснил он.

Кинокритики не оценили новую ленту Маккея, на сайте Metacritic она получила 49 баллов из 100. В Сети появилось множество негативных комментариев о фильме с участием Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс. По мнению режиссера, это нормально — всем угодить невозможно.

«Комедия всегда субъективна. Некоторые люди будут думать, что увиденное слишком смешное или глупое, или им вовсе плевать на это — все так и устроено», — поделился он с изданием The Deadline.

По сюжету двое ученых-астрономов узнают о летящей к Земле комете, которая станет причиной гибели всего человечества. В попытке донести эту информацию до правительства они сталкиваются с непониманием.

Ранее режиссер Джеймс Ганн рассказал о судьбе персонажа Джона Сины Миротворец. По его словам, антигерой будет фигурировать в будущих кинопроектах DC.

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ди каприо фильм не смотрите наверх
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