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Политолог Сатановский увидел выгоду для России в отставке главкома ВМС Германии

Политика
Политолог Сатановский увидел выгоду для России в отставке главкома ВМС Германии
instagram.com  /  @evgeniisatanovskii

Москва, 23 января. Отставка главкома ВМС ФРГ Кая-Ахим Шенбаха может обернуться для России положительными последствиями. Такое мнение выразил политолог Евгений Сатановский.

Эксперт прокомментировал уход Шенбаха с занимаемой должности. Причиной стало высказывание о невозможности присоединения Крыма к Украине. Ситуация вызвала эмоциональные заявления со стороны киевских политиков.

Сатановский сумел пресечь истерику украинских представителей. По его словам, профессиональное высказывание Шенбаха демонстрирует нежелание немецкой армии воевать с Россией. Эксперт считает ситуацию с военнослужащим противной, однако это может обернуться для Москвы положительными последствиями.

«Войны этой у нас никто не хочет, ее только Киев как может провоцирует, но если она все-таки будет, ее необходимо выигрывать. Чем меньше на той стороне будет на действительной службе профессионалов, тем лучше. Тем более — не мы же заставляем НАТОвцев свои собственные ряды прореживать и их в отставку гнать. Сами справляются», — написал эксперт в Telegram.

Политолог Сатановский увидел выгоду для России в отставке главкома ВМС Германии
wikipedia.org / Swadim / CC BY-SA 4.0

Политолог добавил, что Запад может использовать инцидент для распространения дезинформации. По его словам, западные страны способны заявить, что ситуация якобы является «хитрым ходом» Москвы.

Ранее Евгений Сатановский увидел недобрый знак в фотографии главы МИД Украины Дмитрия Кулебы во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном. На изображении видно, что министр показывал карту страны с российскими территориями.

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Все новости / Политика / Политолог Сатановский увидел выгоду для России в отставке главкома ВМС Германии
россия германия сатановский
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