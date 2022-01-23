Археолог Сечковска заявила об обнаружении новых находок возле Мачу-Пикчу

Лима, 23 января. Ученые из Варшавского университета открыли новые древние здания времен империи инков. Они обнаружены возле архитектурного комплекса Мачу-Пикчу, заявила археолог Доминика Сечковска.

Археологи изучают заброшенный комплекс эпохи инков уже больше века. Но только сейчас им удалось найти что-то новое, причем всего в 8 километрах от Мачу-Пикчу. В обнаружении более десятка зданий ученым помогла особая лазерная технология. Дроны, оснащенные лидеры, прочесывали джунгли, и обнаружили древние строения под слоем листвы.

«Только самые привилегированные люди могли попасть в Мачу-Пикчу, потому что это было особое место. Когда вы шли туда, вы должны были остановиться в Чачабамбе для духовного омовения, чтобы очиститься и быть чистыми, чтобы посетить Мачу-Пикч», — сообщила археолог Сечковска.

Среди находок каменный алтарь, 14 бань и система водоснабжения. Вода в комплекс поступала из расположенной неподалеку реки Урубамбы благодаря системе каналов.

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Ученые продолжают изучать древнюю столицу цивилизации инков. Радиоуглеродный анализ позволил установить реальный возраст Мачу-Пикчу. По мнению исследователей, она была построена не ранее 1440 года.