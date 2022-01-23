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Червиченко не исключил, что Азмуну надоел чемпионат России по футболу

Спорт
Червиченко не исключил, что Азмуну надоел чемпионат России по футболу
vk.com  /  ФК «Зенит».

Москва, 23 января. Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал переход Сердара Азмуна в леверкузенский «Байер».

Иранский нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун накануне заключил пятилетний контракт с «Байером». Форвард сине-бело-голубых будет выступать за немецкий клуб с лета. В разговоре с журналистами издания Sport24 трансфер Азмуна прокомментировал экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко.

«Азмун — игрок хороший, качественный. Если бы это было не так, «Байер» его вряд ли бы взял. Там люди соображают в футболе, и клуб сам по себе старается иметь какие-то достижения в Бундеслиге. Тут еще вопрос в психологии. Может, Азмуну просто надоело и в «Зените», и в России. Удерживать человека нельзя, только хуже будет», — подчеркнул он.

Накануне «Зенит» провел второй товарищеский матч на зимнем тренировочном сборе в ОАЭ. Встреча с болгарским клубом «Ботев» завершилась со счетом 2:2.

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Зенит червиченко переход азмун байер
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