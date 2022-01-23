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Сатановский: возвращение Крыма в Россию спасло Европу от ядерного апокалипсиса

  /   Обновлено: 23 января 2022 15:02
Армия
Сатановский: возвращение Крыма в Россию спасло Европу от ядерного апокалипсиса
instagram.com  /  @evgeniisatanovskii

Москва, 23 января. Страны ЕС и европейская общественность должны быть благодарны Москве за возвращение Крыма в состав РФ, уверен политолог Евгений Сатановский.

Крымский полуостров с городом Севастополем вернулись под российскую юрисдикцию в марте 2014 года, после красноречивых итогов регионального референдума. Более 96% участников плебисцита изъявили желание жить, учиться и работать в России, напомнил аналитик Евгений Сатановский в эфире Radio Vera TV.

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года Крым и Севастополь могли остаться в составе Украины, но это привело бы резкому риску военной конфронтации в Европе с использованием оружия массового поражения, объяснил эксперт.

«Если бы Крым не успели перехватить и там бы сейчас стоял натовский флот, эсминец с ракетными системами Aegis, то мы бы уже воевали. И от Европы бы уже осталось пепелище», — указал Сатановский.

По его словам, Россия спасла Европу от ядерного апокалипсиса, когда исключила дислокацию сил НАТО на Крымском полуострове. Североатлантический альянс для исключения новой войны должен прекратить пагубную практику размещения боевой техники и инфраструктуры у российских границ. Это в первую очередь опасно для самого Запада, резюмировал политолог.

Ранее Сатановский высмеял угрозы руководства США ввести очередные антироссийские санкции под предлогом защиты Украины от якобы готовящегося «нападения» ВС РФ.

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россия крым ядерное оружие сатановский
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