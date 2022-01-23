Министр обороны Турции отказался называть реальное число самоубийств в армии

Анкара, 23 января. Министр обороны Турции Хулуси Акар уклонился от официального запроса парламента о реальном числе самоубийств, совершенных представителями национальных вооруженных сил. Отчет от него потребовал депутат оппозиционной «Республиканской народной партии» (РНП) Мурат Бакан, опираясь на положения конституции государства.

Причиной интереса политика стало то, что даже по данным самого ведомства число жертв самоубийств превышает боевые потери. Независимые же исследователи утверждают, что в действительности количество «подозрительных смертей» почти втрое больше.

Turkish Defense Minister dodges opposition inquiry into soldier suicides #Turkey https://t.co/iNQiE1rn4E — Duvar English (@DuvarEnglish) January 22, 2022

Последний отчет Министерства обороны Турции охватывал период с 2000 по 2012 год. За это время заявленное число суицидов равнялось 934 случаям, в то время как в боях с курдскими боевиками войска потеряли чуть более восьми сотен человек. По неофициальным данным, к 2020-му покончили жизнь самоубийством уже более трех тысяч военнослужащих. За прошлый год было отмечено около десяти подобных инцидентов.

На это и обратил внимание Бакан, который потребовал от министра обороны пояснить причины такого расхождения в цифрах. Чиновник при этом уклонился от прямого ответа и заявил, что по данному делу уже проводится административное расследование, виновные понесли наказание, а армия имеет все необходимые гарантии для предотвращения подобных случаев.

В ответ депутат «Республиканской народной партии» подверг главу оборонного ведомства резкой критике, указав, что тот не ответил на поставленный вопрос. Политик подчеркнул, что реакция Акара является еще одним свидетельством порочной системы правления Реджепа Тайипа Эрдогана и оскорблением в адрес парламента и рядовых граждан страны. Как отметил Бакан, чиновники озабочены лишь тем, чтобы угодить президенту, и совершенно не помнят о своей ответственности перед населением. По турецкому законодательству, теперь у министра обороны есть 15 дней на подготовку отчета, поскольку уклониться от официального запроса парламента он не имеет права.

Проблема самоубийств в турецких вооруженных силах стоит действительно остро. По данным общественных активистов, в некоторые годы статистика показывала, что суициды в войсках совершались едва ли не каждые несколько дней. Причиной чаще всего является порочная система армейского воспитания, взращенная на насилии и унижениях со стороны старослужащих и командования. Это касается в основном призывников, которые служат в тыловых частях, а не опытных боевых формированиях, принимающих участие в операциях за границей. В последних обычно отмечается более высокий уровень морально-психологической подготовки личного состава, а у офицеров на передовой есть дела поважнее, чем без причины «гонять» своих подчиненных.

Suicide Prevention Trigger Guard in Turkish Armed Forces https://t.co/D87P1FUiW1 pic.twitter.com/dgrFf85tkQ — Silah Report (@Silah_Report) April 27, 2020

В любом случае действенных шагов по предотвращению суицидов руководство турецких ВС так и не предприняло до сих пор. Как отмечали исследователи, все решения командования направлены на лечение симптомов, а не причин «заболевания».

В частности, наиболее ярким и курьезным примером стали попытки «модернизировать» армейские винтовки G-3 специальными защитными приспособлениями над спусковым крючком. Расположенная спереди рукояти массивная V-образная скоба не позволяет солдату использовать оружие, если оно направлено на него. Также во многих случаях военнослужащим, которые заступают на боевые посты, попросту не выдавали боеприпасы во избежание несчастных случаев. Но многие эксперты раскритиковали такие решения и подчеркнули, что подобные меры не эффективны.