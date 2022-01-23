Организаторы представили логотип Евровидения-2022

Турин, 23 января. Международный песенный конкурс «Евровидение» в этом году состоится на территории Италии. Организаторы опубликовали в официальном Instagram-аккаунте логотип и слоган мероприятия.
Италия получила право на проведение Евровидения благодаря победе рок-группы Maneskin. Ожидается, что в Турине выступят вокалисты из 41 страны. В список участников включены все государства, участвовавшие в конкурсе в 2021 году, а также Армения и Черногория.
«Сеньоры и сеньориты, представляем вам прекрасный слоган и тему Евровидения-2022. Это «Звук красоты», — сообщили организаторы.
Публикация набрала более 45 тысяч лайков, под ней появилось множество комментариев. Многим пользователям не понравился логотип конкурса.
«Я прошу прощения, но что это?»;
«Даже я мог бы сделать лучше в фотошопе»;
«Худший логотип за последние десять лет», — отреагировали фолловеры.
Первый и второй полуфиналы намечены на 10 и 12 мая, а финал конкурса состоится 14 мая. Ранее сообщалось, что Белоруссия не планирует отправлять на Евровидение своего вокалиста.