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Организаторы представили логотип Евровидения-2022

  /   Обновлено: 23 января 2022 14:47
Общество
Организаторы представили логотип Евровидения-2022
Prt Scr youtube.com  /  Eurovision Song Contest

Турин, 23 января. Международный песенный конкурс «Евровидение» в этом году состоится на территории Италии. Организаторы опубликовали в официальном Instagram-аккаунте логотип и слоган мероприятия.

Италия получила право на проведение Евровидения благодаря победе рок-группы Maneskin. Ожидается, что в Турине выступят вокалисты из 41 страны. В список участников включены все государства, участвовавшие в конкурсе в 2021 году, а также Армения и Черногория.

«Сеньоры и сеньориты, представляем вам прекрасный слоган и тему Евровидения-2022. Это «Звук красоты», — сообщили организаторы.

Организаторы представили логотип Евровидения-2022
Prt Scr instagram.com / @Eurovision

Публикация набрала более 45 тысяч лайков, под ней появилось множество комментариев. Многим пользователям не понравился логотип конкурса.

«Я прошу прощения, но что это?»;

«Даже я мог бы сделать лучше в фотошопе»;

«Худший логотип за последние десять лет», — отреагировали фолловеры.

Первый и второй полуфиналы намечены на 10 и 12 мая, а финал конкурса состоится 14 мая. Ранее сообщалось, что Белоруссия не планирует отправлять на Евровидение своего вокалиста.

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