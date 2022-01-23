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Антигерой Миротворец появится в новых фильмах вселенной DC

Общество
Антигерой Миротворец появится в новых фильмах вселенной DC
кадр из фильма «Миротворец»

Лос-Анджелес, 23 января. Антигерой Миротворец, появившийся в фильме «Отряд самоубийц: Миссия навылет» в исполнении Джона Сины, будет фигурировать в будущих кинопроектах DC. Об этом сообщил режиссер и продюсер Джеймс Ганн.

Кинодеятель отметил, что Миротворец, ставший центральным персонажем одноименного сериала, не находится в отдельной вселенной. Ганн сравнил антигероя с персонажами «Стражей Галактики», которые сначала действовали сами по себе, а затем оказались в центре событий финальных частей франшизы «Мстители».

«Так что кто знает, что произойдет с Миротворцем через десять, пять лет или что-то в этом роде», — пояснил продюсер в одном из подкастов.

Премьера сериала «Миротворец» состоялась в середине января. Первые эпизоды проекта вышли на стриминговом сервисе HBO Max.

Ранее Джеймс Ганн заявил, что не хочет возглавлять киновселенную DC. Режиссер не испытывает желания становиться аналогом Кевина Файги из Marvel.

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миротворец dc ганн
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