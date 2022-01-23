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Великобритания снимает ограничения по COVID-19 из-за особенностей менталитета

Общество
Великобритания снимает ограничения по COVID-19 из-за особенностей менталитета
pixabay.com  /  Free-Photos

Лондон, 23 января. Практически все ограничения, введенные для борьбы с распространением коронавирусной инфекцией в Великобритании, будут сняты на следующей неделе. Жительница Лондона Наталья перечислила истинные причины.

Нововведение будет касаться ношения масок, ковид-паспортов и рекомендуемой удаленки. Гражданка Великобритании Наталья рассказала, что основная причина отмены ограничительных мер заключается не в улучшении эпидемиологической ситуации в стране, а в особенностях менталитета граждан.

«Почему у нас в стране уже более 80% привитых? Потому что, когда государство объявило, что всем нужно вакцинироваться, что прививка поможет нам не болеть, каждый сказал себе: «Это моя социальная обязанность как гражданина, это надо сделать, чтобы всем было хорошо», — пояснила британка.

Премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что причиной отмены ограничений является то, что Великобритания прошла пик заболеваемости коронавирусом. Наталья рассказала, что в стране не было никаких волнений во время введения ограничительных мер и нет при их отмене. Уровень сознания граждан показал, что особых ущемлений в действиях жителей Великобритании не было.

Великобритания снимает ограничения по COVID-19 из-за особенностей менталитета
pixabay.com / Skitterphoto

Вакцинные паспорта и обязательный масочный режим отменяют в Великобритании, об этом сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон. Также становится недействительной рекомендация работать из дома в дистанционном формате.

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великобритания ограничения коронавирус
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