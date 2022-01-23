«Давай поговорим» с Вадимом Манукяном: Эмиль Кадыров

Гостем нового выпуска «Давай поговорим» с Вадимом Манукяном стал певец Эмиль Кадыров.

Эмиль Кадыров был не только учеником, но и другом Александра Градского. Об этом он рассказал в интервью «Давай поговорим». Мы общались с Эмилем на девятый день после ухода из жизни мэтра. Певец вспомнил, как часы остановились в момент смерти Градского, причем не только у Александра Борисовича дома, но и в театре. В последнее время мэтр и молодой певец созванивались ежедневно. Кадыров понимал, что Градский тяжело себя чувствует после перенесенного коронавируса. В ночь смерти мэтра Эмиль проснулся в районе часа ночи и не мог заснуть, так тяжело ему было. А уже в полвторого Градский ушел из жизни.

Кадыров отказывается ходить на шоу, которые посвящены «копанию в грязном белье» артистов. Его неоднократно приглашали на подобные передачи, но он всегда отвечал отказом. В эфире обсуждалось имущество Градского и то, какая из жен имеет больше прав на него претендовать. Удивительным образом в дни выхода интервью тема имущества Градского снова освещается во всех медиа. На сей раз речь идет о грабеже в отношении супруги Градского. Речь идет о дерзком похищении 100 миллионов.

Эмиль Кадыров рассказал о том, как ему помогал Александр Градский в сложных ситуациях. По словам Кадырова, мэтр мог, сделав всего один звонок, решить текущие проблемы. Градский обращался и в вышестоящие инстанции, если это было необходимо. Кстати, в истории с «изнасилованием», которое некоторые СМИ, зарегистрированные за рубежом, попытались примерить на Кадырова, мэтр тоже очень быстро разобрался, и законопослушные медиа были вынуждены удалить фейк. Александр Градский задал вопрос: «Есть ли у тебя враги?», попросил выключить телефон и не отвечать на звонки СМИ. При отсутствии каких-либо заявлений и любых других признаков перехода в правовое поле, СМИ писали свои «новости» со слов некоего «адвоката», который рассказывал, что его «доверительница» оказалась в психиатрической лечебнице. После «разбора полетов» эта история осталась лишь на страницах СМИ, которые имеют иностранные корни, и отличаются определенной репутацией. Ну, а если самого Градского начинали доставать журналисты своими бестактными вопросами, то он просто говорил «пошел...» — и продолжал известным текстом непечатного свойства. Мэтр считал, что только он и Земфира, не гонясь за хайпом, успешно существуют в профессии.

Коллеги из других театров всегда удивлялись, когда Эмиль Кадыров рассказывал о той демократичной атмосфере, которая царила в театре у Градского. Мэтр всегда советовался со своими артистами по поводу той или иной вокальной постановки. И последнее слово всегда оставалось за актерами, которых Александр Градский искренне считал своими детьми.

Кадыров очень хорошо запомнил свои эмоции от участия в шоу «Гoлoс» в 2015 году. Сначала он за 30 секунд покорил жюри кастинга шоу: они в одном порыве встали и аплодировали ему, что случается крайне редко. А во время слепых прослушиваний Кадыров не слышал, как разворачивались кресла, и был счастлив, когда увидел, что к нему повернулся Александр Градский. И эти свои эмоции он запомнил на всю жизнь.