«До седьмого колена»: украинцы заплатят налоги за себя и за умерших родственников

Налоговая служба Украины объявила о намерении провести тотальную оценку финансовых операций, проведенных физическими лицами в период с 1995 года по сегодняшний день. Предполагается, что гражданам придется заплатить налог на каждую неучтенную акцию по купле-продаже недвижимости, автомобилей и драгоценностей, а также погасить соответствующую задолженность перед государством за своих скончавшихся родных и близких. По мнению независимых аналитиков, подобная инициатива Киева вызовет очередную волну общественных протестов. Ситуацию изучал корреспондент ФАН.

Изначально указанную практику официальный Киев планировал реализовать под эгидой закона «О добровольном одноразовом декларировании активов физических лиц», предусматривающего выплату гражданами государству всех неучтенных ранее сборов. Предполагалось, что документ, принятый Радой под порядковым номером 5153, гарантирует украинцам «налоговые послабления» в случае погашения соответствующей задолженности до 1 июля 2022 года. Нерадивых граждан ждут крупные штрафы за незарегистрированные операции, осуществленные на протяжении последних 27 лет. По некоторым данным, специальная совместная комиссия министерства финансов и налоговой службы планирует проверить законность оформления документов на использование автомобилей по генеральным доверенностям, документов по продажам дачных территорий и земельных участков и даже выплат гонораров юристам и журналистам.

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

«Автоматически будут проверены доходы, уплаченные с [тысяча девятьсот] девяносто пятого года, затем будет сопоставлена сумма этих доходов с информацией о покупке недвижимости или авто, а также получении другой прибыли, — заявил журналистам в Киеве министр финансов Украины Сергей Марченко. — Если человек не платил государству необходимые деньги, его заставят заплатить непогашенные налоговые долги».

При этом на вопрос, каким именно образом будут проводиться указанные проверки, украинский министр не ответил. Как ожидается, сотням тысяч украинцев придется оплатить упомянутые налоговые долги даже за своих умерших родственников.

«В данном конкретном случае у украинских властей для этого есть все необходимые обоснования: согласно украинскому законодательству, вступивший в права наследства гражданин фактически берет на себя все обязательства (в том числе и долговые) завещателя, — сказал в комментарии ФАН киевский юрисконсульт Виктор Барчук. — С другой стороны, Киев почему-то категорически не желает проводить так называемую налоговую амнистию».

Ведь практически во всех странах Евросоюза, в который Украина в последнее время так стремится, налоговая история «закрывается» после десяти лет с момента реализации последней «неучтенной сделки».

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

Дальше — больше. По словам главы комитета Верховной рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, кабмин разрабатывает законопроект о новых «косвенных» методах налогового контроля. Этот документ разрешает специальным структурам взимать налоги на «ценные приобретения», а также долги завещателей непосредственно с банковских карт и счетов украинцев.

«У украинских налогоплательщиков есть шанс погасить долги до 1 июля, в противном случае должникам не избежать санкций», — уточнил Даниил Гетманцев.

Любопытно, что сами киевские чиновники не уверены в моментальной эффективности новых фискальных мер. Дескать, на полную реализацию этих планов властям понадобится не менее трех лет из-за «возможных технических сбоев».

«Стратегия будет дорабатываться и совершенствоваться, на это необходимо время», — резюмировал Марченко.

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

Не будет, уверены многие украинцы. В соответствующих форумах в украинском сегменте Всемирной паутины сегодня все чаще можно встретить посты, суть которых сводится к одной фразе: «Не буду платить налоги до седьмого колена — ни до себя, ни после». В ряде публикаций гражданам предлагается бойкотировать любые подобные налоговые начинания Киева. Соответствующие надзорные службы активно удаляют такие публикации, однако протестные призывы даже за несколько минут существования в интернете находят свою аудиторию.

«Я уже два года без работы, не могу оформить загранпаспорт из-за коммунальных долгов, а теперь мне придется искать деньги, чтобы заплатить налог на дом умершей тетки в селе? Такому не бывать!» — пишет один из авторов на форуме.

Свое одобрение адресанту выразили тысячи сограждан.