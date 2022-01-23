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Беглов рассказал о главных проблемах Петербурга

  /   Обновлено: 23 января 2022 15:06
Общество
Беглов рассказал о главных проблемах Петербурга
Prt Scr vk.com  /  Александр Беглов

Губернатор Петербурга Александр Беглов обсудил с журналистами самые нашумевшие на начало 2022 года городские проблемы. Градоначальник отметил, несмотря на критические комментарии в адрес чиновников Смольного, местные власти работают хорошо.

Одним из больших успехов губернатор считает распределение трехлетнего бюджета города, который на 2022 год составил почти 900 млрд рублей. Как обещает глава городской администрации, к 2024 году эта сумма составит 1 трлн рублей.

После 2019 года стало понятно, что Петербург нуждается в глобальном пересмотре всех сфер деятельности. Показательной стала ситуация со сменой мусорного оператора, которая произошла после новогодних праздников. Губернатор также затронул тему реформирования общественного питания Петербурга и транспортную реформу.

По словам Беглова, сейчас город динамично развивается.

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Все новости / Общество / Беглов рассказал о главных проблемах Петербурга
петербург смольный беглов
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