Колдун Влад Кадони предсказал исчезновение США с карты мира в 2022 году

Новосибирск, 23 января. Новосибирский маг, телеведущий Влад Кадони предсказал исчезновение США с геополитической карты мира, такую информацию ему подсказал дух древнего шамана.
Соединенные Штаты Америки перестанут существовать как единое государство к марту 2022 года, уверяет маг, прислушавшись к словам индейского шамана. Страна распадется на отдельные штаты.
«США распадутся в течение ближайшего времени, такая страна перестанет существовать. Штаты провозгласят свою независимость и станут отдельными государствами. Часть из них присоединятся к Мексике, часть — к Канаде. Флорида, например, станет частью Кубы», — заявил Кадони.
Колдун отметил, что он не имеет права утаивать от человечества такую важную информацию. В 2022 году США настигнет расплата за грехи, уверен маг. Среди основных пороков Америки Кадони назвал вмешательство во внутренние дела других государств.
Влад Кадони, при рождении Виктор Голунов, позиционирует себя как черный маг, эзотерик и ясновидящий. Премудростям ведьмовства его обучила мать, известный экстрасенс, финалист 13-й «Битвы экстрасенсов» Елена Голунова. Это Кадони привел мать в проект, участником которого он был в шестом и 11 сезонах.
Колдун был участником и ведущим «Дома-2», недавно Кадони представил свою девушку Марию коллегам и друзьям по телестройке. Это произошло на дне рождения экс-участницы проекта и блогера Натальи Варвиной.