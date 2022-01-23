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Колдун Влад Кадони предсказал исчезновение США с карты мира в 2022 году

  /   Обновлено: 23 января 2022 14:26
Общество
Колдун Влад Кадони предсказал исчезновение США с карты мира в 2022 году
instagram.com  /  @domkadoni

Новосибирск, 23 января. Новосибирский маг, телеведущий Влад Кадони предсказал исчезновение США с геополитической карты мира, такую информацию ему подсказал дух древнего шамана.

Соединенные Штаты Америки перестанут существовать как единое государство к марту 2022 года, уверяет маг, прислушавшись к словам индейского шамана. Страна распадется на отдельные штаты.

«США распадутся в течение ближайшего времени, такая страна перестанет существовать. Штаты провозгласят свою независимость и станут отдельными государствами. Часть из них присоединятся к Мексике, часть — к Канаде. Флорида, например, станет частью Кубы», — заявил Кадони.

Колдун отметил, что он не имеет права утаивать от человечества такую важную информацию. В 2022 году США настигнет расплата за грехи, уверен маг. Среди основных пороков Америки Кадони назвал вмешательство во внутренние дела других государств.

Колдун Влад Кадони предсказал исчезновение США с карты мира в 2022 году
pixabay.com /

Влад Кадони, при рождении Виктор Голунов, позиционирует себя как черный маг, эзотерик и ясновидящий. Премудростям ведьмовства его обучила мать, известный экстрасенс, финалист 13-й «Битвы экстрасенсов» Елена Голунова. Это Кадони привел мать в проект, участником которого он был в шестом и 11 сезонах.

Колдун был участником и ведущим «Дома-2», недавно Кадони представил свою девушку Марию коллегам и друзьям по телестройке. Это произошло на дне рождения экс-участницы проекта и блогера Натальи Варвиной.

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