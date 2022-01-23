Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 января 15:50
15:47
Происшествия
Водителя такси подключили к ИВЛ после ДТП с «Лексусом» в Перми
15:47
Общество
Отоларинголог назвал спиртовые ингаляции «фатальной ошибкой» при лечении «Омикрона»
15:46
Общество
Кандидат медицинских наук Макеева нашла инновационный способ лечения зубов озоном
15:45
Происшествия
Жители Забайкалья создали стихийный мемориал в память о растерзанной псами девочке
15:44
Спорт
Мужская сборная России по биатлону завоевала серебро в эстафете на этапе КМ в Италии
15:41
Политика
Политолог Брутер: Британия намерена добыть для США информацию на встрече с Шойгу
15:39
Происшествия
Десятки лопастных черепах погибли от отравления рядом с Мумбаи
15:37
Шоу-бизнес
Максим Галкин ответил на обвинения в использовании фотошопа
15:36
Политика
Клеман Бон: выход Франции из НАТО стал бы подарком для России
15:35
Общество
Житель Набережных Челнов отказался убрать авто, чтобы пропустить скорую помощь
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Леонид Ярмольник назвал телевидение отхожим местом

Общество
Леонид Ярмольник назвал телевидение отхожим местом
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 23 января. Лауреат премии «Ника», актер и телеведущий Леонид Ярмольник объяснил, почему стал редко появляться на голубых экранах. По его словам, навязываемая телевидением «мораль» ему претит.

Ярмольник заявил, что цензура на ТВ «упала ниже плинтуса». Сейчас на федеральных каналах показывают «кто с кем живет и кто у кого что-то украл», добавил он.

«Телевидение стало отхожим местом, в которое приходят, чтобы рылом посветить. Я так не хочу», — поделился актер в интервью Петру Фадееву.

В последнее время Ярмольник не получал интересных предложений о съемках в кино. Он уверен, что большинство российских фильмов и сериалов нельзя назвать стоящими, лишь пара проектов в год заслуживают внимания зрителей.

О принципиальности Ярмольника ходят легенды. Артиста всегда интересовало признание людей, а не награды. По личным убеждениям он отказался от присвоения ему почетных званий — заслуженного и народного артиста.

Накануне Ярмольнику исполнилось 68 лет. За свою карьеру он сыграл десятки ролей в кино. Зрители помнят его по роли одноглазого ковбоя Мартина из комедии «Человек с бульвара Капуцинов» и музыканта Алика из мелодрамы «Перекресток».

Вернуться назад
Все новости / Общество / Леонид Ярмольник назвал телевидение отхожим местом
актер кино ярмольник
Комментировать