Леонид Ярмольник назвал телевидение отхожим местом

Москва, 23 января. Лауреат премии «Ника», актер и телеведущий Леонид Ярмольник объяснил, почему стал редко появляться на голубых экранах. По его словам, навязываемая телевидением «мораль» ему претит.

Ярмольник заявил, что цензура на ТВ «упала ниже плинтуса». Сейчас на федеральных каналах показывают «кто с кем живет и кто у кого что-то украл», добавил он.

«Телевидение стало отхожим местом, в которое приходят, чтобы рылом посветить. Я так не хочу», — поделился актер в интервью Петру Фадееву.

В последнее время Ярмольник не получал интересных предложений о съемках в кино. Он уверен, что большинство российских фильмов и сериалов нельзя назвать стоящими, лишь пара проектов в год заслуживают внимания зрителей.

О принципиальности Ярмольника ходят легенды. Артиста всегда интересовало признание людей, а не награды. По личным убеждениям он отказался от присвоения ему почетных званий — заслуженного и народного артиста.

Накануне Ярмольнику исполнилось 68 лет. За свою карьеру он сыграл десятки ролей в кино. Зрители помнят его по роли одноглазого ковбоя Мартина из комедии «Человек с бульвара Капуцинов» и музыканта Алика из мелодрамы «Перекресток».